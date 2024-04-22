Мікроавтобус з людьми впав у прірву: на Київщині сталася масштабна ДТП

Мікроавтобус з людьми впав у величезне провалля посеред дороги.
На Київщині мікроавтобус з людьми потрапив у ДТП. Більшість пасажирів зазнали тяжких травм і за їхні життя борються лікарі. У ДСНС повідомляють і про загиблих.
Де відбулася ДТП, що стало його причиною і в якому стані постраждалі розповідають журналісти ТСН.ua.
На трасі Іванків-Радомишль поблизу села Олива мікроавтобус влетів у провалля на дорозі.
Наслідки ДТП на Київщині
Бус неабияк потрощило. У машини повибивало всі вікна і погнуло кузов. Але це не найстрашніше. Виявляється, автобус віз пасажирів у село Пісківка на роботу, тож був переповнений людьми. Внаслідок удару по землі салон буса вивернуло разом із людьми.
У Головному управлінні ДСНС України у Київській області повідомили, що за результатами проведених аварійно-рятувальних робіт, було виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані. Бригадами "швидкої" постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень. Обставини даної події встановлюються поліцією.
Згодом у поліції Київської області уточнили, що внаслідок трощі загинули двоє людей - обидва молоді чоловіки 22 та 35 років. Водія, а також ще шістьох потерпілих доставили до лікарні. Відомі і попередні деталі цієї жахливої аварії.
У поліції Київської області повідомили наступне: "22 квітня, близько 6-ї години ранку, до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Іванків-Радомишль мікроавтобус допустив зʼїзд у прірву.
Прибувши на місце події правоохоронці, попередньо, встановили, що водій автомобіля Volkswagen рухався по автодорозі між населеними пунктами с. Олива та с. Старовичі Вишгородського району, не врахував дорожньої обстановки, допустив зʼїзд у прірву".
"Погодьтесь, пояснення поліції викликає здивування. Складається враження ніби водій о 6-й годині ранку просто не побачив на дорозі величезну прірву. А якого біса посеред траси, де щодня їздять сотні автівок, з’явилась прірва і чому там немає відповідних знаків чи бар’єрів? Українці у соцмережах не стримуються", - йдеться у репортажі ТСН.ua.
Реакція соцмереж
- "А те, що прірва на автомобільній дорозі це нормально?"
- "Знаків немає! Патрульних на місці для патрулювання і попередження аварії немає, а хто винен - водій. Добре, хоч не сказали, що провалля там зʼявилось через те, що бус туди скотився…"
- "Що за формулювання причин? Хто пише такі абсурдні тексти? "Не дотримавшись безпечної швидкості та не врахувавши дорожньої обстановки допустив зʼїзд у прірву". Немає слів, щоб висловити обурення."
- "А прірва то така буденність, що у поліції питання не виникають? Дивна ситуація, бо на фото не помітно ні знаків, ні огородження. Та й сама природа виникнення прірви викликав питання."
"Як бачите, питань тут значно більше, ніж відповідей! Сподіваємось, фахівці дізнаються реальну причину не лише самого ДТП, а й провалля. А у поліції ж мають сказати, чому перед початком робочого дня траса не була перекрита? Будь-яких попереджень про ймовірність зсуву ґрунтів ні від селищної ради, ні на офіційних сторінках Іванківської громади не було. Неподалік лише є ось така сумна мітка на Гугл мапах: “Церква, що пішла під землю”, підказують користувачі", - коментує реакцію Мережі кореспондент.
Зазначимо, що 21 квітня на Київщині вирував шторм: ніби з відра лив дощ, а пориви вітру навіть валили дерева. Можливо, це і стало причиною зсуву грунту, який утворив таку величезну прірву, що в результаті забрала життя молодих людей.
Нагадаємо, як вже повідомляли журналісти ТСН, 43-річному пасажиру мікроавтобуса, що влетів у прірву на Київщині, зараз проводять операцію. У нього - скальпована рана голови. Інший тяжкий пацієнт - чоловік 49 років із переломами кісток стегна та забоями плеча.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДТП із ЗАГИБЛИМИ! ПРОВАЛЛЯ утворилось просто ПОСЕРЕД ДОРОГИ! ВКЛЮЧЕННЯ з місця ПОДІЙ
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