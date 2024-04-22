Мікроавтобус з людьми впав у прірву: на Київщині сталася масштабна ДТП

На Київщині мікроавтобус з людьми потрапив у ДТП. Більшість пасажирів зазнали тяжких травм і за їхні життя борються лікарі. У ДСНС повідомляють і про загиблих.

Де відбулася ДТП, що стало його причиною і в якому стані постраждалі розповідають журналісти ТСН.ua.

На трасі Іванків-Радомишль поблизу села Олива мікроавтобус влетів у провалля на дорозі.

Наслідки ДТП на Київщині

Бус неабияк потрощило. У машини повибивало всі вікна і погнуло кузов. Але це не найстрашніше. Виявляється, автобус віз пасажирів у село Пісківка на роботу, тож був переповнений людьми. Внаслідок удару по землі салон буса вивернуло разом із людьми.

У Головному управлінні ДСНС України у Київській області повідомили, що за результатами проведених аварійно-рятувальних робіт, було виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані. Бригадами "швидкої" постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень. Обставини даної події встановлюються поліцією.

Згодом у поліції Київської області уточнили, що внаслідок трощі загинули двоє людей - обидва молоді чоловіки 22 та 35 років. Водія, а також ще шістьох потерпілих доставили до лікарні. Відомі і попередні деталі цієї жахливої аварії.

У поліції Київської області повідомили наступне: "22 квітня, близько 6-ї години ранку, до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Іванків-Радомишль мікроавтобус допустив зʼїзд у прірву.

Прибувши на місце події правоохоронці, попередньо, встановили, що водій автомобіля Volkswagen рухався по автодорозі між населеними пунктами с. Олива та с. Старовичі Вишгородського району, не врахував дорожньої обстановки, допустив зʼїзд у прірву".

"Погодьтесь, пояснення поліції викликає здивування. Складається враження ніби водій о 6-й годині ранку просто не побачив на дорозі величезну прірву. А якого біса посеред траси, де щодня їздять сотні автівок, з’явилась прірва і чому там немає відповідних знаків чи бар’єрів? Українці у соцмережах не стримуються", - йдеться у репортажі ТСН.ua.

Місце ДТП на Київщині

Реакція соцмереж

"А те, що прірва на автомобільній дорозі це нормально?"

"Знаків немає! Патрульних на місці для патрулювання і попередження аварії немає, а хто винен - водій. Добре, хоч не сказали, що провалля там зʼявилось через те, що бус туди скотився…"

"Що за формулювання причин? Хто пише такі абсурдні тексти? "Не дотримавшись безпечної швидкості та не врахувавши дорожньої обстановки допустив зʼїзд у прірву". Немає слів, щоб висловити обурення."

"А прірва то така буденність, що у поліції питання не виникають? Дивна ситуація, бо на фото не помітно ні знаків, ні огородження. Та й сама природа виникнення прірви викликав питання."

"Як бачите, питань тут значно більше, ніж відповідей! Сподіваємось, фахівці дізнаються реальну причину не лише самого ДТП, а й провалля. А у поліції ж мають сказати, чому перед початком робочого дня траса не була перекрита? Будь-яких попереджень про ймовірність зсуву ґрунтів ні від селищної ради, ні на офіційних сторінках Іванківської громади не було. Неподалік лише є ось така сумна мітка на Гугл мапах: “Церква, що пішла під землю”, підказують користувачі", - коментує реакцію Мережі кореспондент.

Зазначимо, що 21 квітня на Київщині вирував шторм: ніби з відра лив дощ, а пориви вітру навіть валили дерева. Можливо, це і стало причиною зсуву грунту, який утворив таку величезну прірву, що в результаті забрала життя молодих людей.

Нагадаємо, як вже повідомляли журналісти ТСН, 43-річному пасажиру мікроавтобуса, що влетів у прірву на Київщині, зараз проводять операцію. У нього - скальпована рана голови. Інший тяжкий пацієнт - чоловік 49 років із переломами кісток стегна та забоями плеча.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДТП із ЗАГИБЛИМИ! ПРОВАЛЛЯ утворилось просто ПОСЕРЕД ДОРОГИ! ВКЛЮЧЕННЯ з місця ПОДІЙ

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