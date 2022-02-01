"Мікс з трьох інфекцій": в МОЗ розповіли про циркуляцію вірусів в Україні

"Мікс з трьох інфекцій": в МОЗ розповіли про циркуляцію вірусів в Україні

Різні штами циркулюють паралельно один з одним.

Попри зростання захворюваності на коронавірус в країні та високі цифри, яких не було раніше, ситуація в країні контрольована.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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"Ситуація керована на рівні усіх областей України незважаючи на те, що кожного дня б'ємо такі своєрідні антирекорди за кількістю нових випадків. Якщо ми подивимося, то це міксування: частина "Дельта", частина "Омікрон". Також активно приєднався грип, який почали фіксувати на початку січня 2022-го. Це такий мікс з трьох інфекцій. Йдеться про циркуляцію різніх штамів, які циркулюють паралельно один з одним", - розповів представник МОЗ.

За словами Кузіна, завантаженість ліжок у медзакладах дорослими інфікованими становить 34%. Дитяча захворюваність трохи вища - це близько 50%.

"Діти переносять COVID трохи легше, ніж дорослі. Але велика залежність є від супутніх захворювань. Діти, що їх мають, переносять важче. У дітей частіше реєструють температуру тіла, а у дорослих - рідше", - каже він.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 1 лютого через погіршення ситуації з COVID-19 збільшилася кількість "помаранчевих" зон, якій відповідають 18 областей та Київ. Також два регіони є "червоними" і три - "жовтими". В Івано-Франківській та Рівненській областях діє "червона" зона. Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська та Полтавська області перебувають у "жовтій" зоні.

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