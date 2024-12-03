"Мілана була єдиною дитиною, на яку чекали 15 років": нові подробиці "мажорної" ДТП у Дніпрі

Родичка дівчини розповіла про те, як дитину чекали в сім'ї та звернулась з вимогою не "відмазувати" винних.

Стали відомі нові подробиці резонансної ДТП у Дніпрі, де загинула 10-річна дівчинка Мілана, важко травмувались ще двоє дітей та дорослих, які всі разом перебували у автівці Ford.

Нагадаємо, за даними дописувачів соцмереж, за кермом автівки BMW, ймовірно, був 17-річний юнак, який до цього хизувався цією машиною на своїй сторінці в соцмережі. За офіційними даними поліції Дніпропетровської області, водій BMW (правоохоронці не називають його прізвища) допустив зіткнення з автомобілем Ford, коли останній здійснював маневр розвороту.

В той же час в соцмережі з’явився допис користувача на ім’я Олексій Сенько, в якому автор пише про те, що начебто слідчий, який веде цю справу, "не прийняв батьків загиблої Мілани".

"Дві години чекання і слідчий без пояснення зачинив кабінет і покинув будівлю. Я не розумію цю державу. До вас потрібно заходити з грошима відразу, а інакше уваги не варті? Чи не вирішили, кого обрати винним. Бо спочатку один за кермом, потім інший. То камери не працюють, а після розголосу ви берете відео. Як це працює?", — написав Олексій Сенько.

Згодом в деяких ЗМІ з’явилось спростування цієї інформації з посиланням на речницю ГУНП в Дніпропетровській області Ганну Старчевську.

В коментарі для ТСН.ua Ганна Старчевська повідомила, що поліція Дніпропетровщини додатково прокоментує ситуацію.

ТСН.ua розшукав та поспілкувався з однією з родичок загиблої 10-річної Мілани Ольгою Король.

"Йдеться про родину моєї хрещеної. У них заяву прийняли і це факт. Це було зроблено не так, як хотілось би, але її прийняли. Зараз родина готується до похорон", — каже Ольга Король.

Щодо обставин ДТП, пані Ольга каже, що їй відомо наступне: "У матері Мілани є рідний брат. Так от, в автівці була родина брата

— брат, його дружина, дві його доньки та Мілана. В той час вони везли Мілану додому".

"Мілана була дуже довгоочікуваною дитиною. Вони чекали цю дитину протягом 15 років, це була єдине їхнє дитя. Коли Мілана народилась, то це було для них величезним щастям. Батьки дуже любили її, дитина росла творчою особистістю — танцювала, малювала, в маму. Тато дівчинки від 2022 року захищає Україну. Мілана завжди чекала, коли батько приїде додому. В січні Мілані мало виповнитись 11 років", — каже Ольга.

Також вона прокоментувала низку новин про те, що за кермом міг бути не той парубок, про якого кажуть правоохоронці. За припущенням Ольги, правоохоронна система, можливо, "відмазує" справжнього винуватця ДТП.

"Звичайно, "відмазують", — каже вона.

Та додає, що в Мережі є відео, де влітку автівка, начебто під його управлінням, збиває двох людей, яких підкинуло над дорогою.

"На мою думку, для винуватця повинні обрати найсуворіше покарання, яке тільки може бути. І не тільки для нього, а й для його родини. Якщо вони мають якісь посади, то вони не повинні їх займати. Повинні полетіти всі голови. Якщо хтось "відмазує" у правоохоронних органах, то такі люди не повинні там працювати", — каже Ольга.

До цього вона додала, що внаслідок ДТП важкі травми отримали ще дві дівчинки, які перебували в автівці: "Вони в тяжкому стані. Одна стабільна, а друга в дуже важкому стані. У дитини розтрощені кістки, переломи, струс дуже сильний. Їхні батьки в лікарнях, у них теж тяжкі травми".

Що вирішив суд

Сьогодні, 3 грудня, суд обирав міру запобіжного заходу для 19-річного юнака, якому поліція напередодні оголосила підозру. Під час судового засідання він відмовився надавати покази та на пряме питання про те, чи саме він був за кермом, теж відмовився відповідати. Суд відправив підозрюваного під варту на 60 днів без права внесення застави. Своєю чергою, адвокат потерпілих висловив журналістам побоювання про те, що інший фігурант справи, 17-річний юнак, зважаючи на свій вік, може залишити межі України.

Суд арештував одного з фігурантів, 19-річного юнака, строком на 2 місяці. Фото: Нацполіція

В той час, коли в суді вирішувалась доля підозрюваного, на офіційній сторінці ГУНП в Дніпропетровській області у соцмережі з’явився коментар одного з користувачів. Він звернувся до слідчого, який розслідує цю гучну трагедію та звертаючись до правоохоронця, закликав "не відмазувати" винних, в тебе ж є донька".



Хто збив автівку з дітьми в Дніпрі

Поки в поліції протягом перших кількох годин після ДТП офіційно не коментували аварію, у Мережі знайшли ймовірного водія BMW за “елітним” номерним знаком авто з чотирма сімками. Молодий хлопець активно веде сторінку в TikTok. На ній публікує купу фото і відео, де фігурує та сама автівка. Демонструє розкішне життя, гроші, перегони набережною та жартує про те, що вже вчиняв ДТП.

У місцевих пабліках пишуть, що це — 17-річний А. Юнак народився в 2007 році та навіть не мав законного права сідати за кермо. Поговорюють, нібито впливовий батько з кримінальними зв’язками покриває сина.

Втім 2 грудня у поліції Дніпра повідомили, що за кермом BMW перебував хлопець 2005 року народження. А хлопець 2007 року був пасажиром.

Також ГУНП в Дніпропетровській області повідомило, що слідчі повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру авто BMW.

Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 136 Кримінального кодексу України - ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Страшна ДТП у Дніпрі! Загинула 10-річна дівчинка

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