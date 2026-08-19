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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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4 хв

Мільярди гривень на культуру під час війни: митці отримають гроші від держави на кіно, музику та перформанси

У Івано-Франківську відбувся фінал національного пітчингу «Тисячовесна»: переможці отримають 4 млрд грн на якісний український контент.

Автор публікації
Алла Пасс
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«Тисячовесна»

«Тисячовесна» / © ТСН

Українська культура стає питанням національної безпеки. За даними досліджень, попри війну, 71% українців досі продовжують споживати російськомовний контент.

Аби забезпечити умови для створення якісного національного продукту та підтримати митців, президент України ініціював безпрецедентний за масштабом пітчинг «Тисячовесна». Фінал цього проєкту пройшов у Івано-Франківську.

Очікується, що на реалізацію своїх ідей переможці отримають 4 мільярди гривень. Йдеться про художні та документальні фільми, анімацію, виставки, музику та перформанси.

За фіналом стежила кореспондентка ТСН Алла Пасс.

П’ять хвилин на переконування: від дебютантів до зірок

Роки мрій та кілька місяців виснажливої підготовки — і все заради того, щоб протягом п’яти хвилин (а саме таку коротку презентацію передбачає пітчинг) переконати експертів, що саме твій проєкт вартий уваги.

Сльози від щастя — Дарині лише 18 років, і вона опинилася серед переможців національної ініціативи з підтримки української культури «Тисячовесна». Дівчина виступала з проєктом перформансу про Леся Курбаса.

«Я придумала цей проєкт і ніколи в житті не думала, що він колись стане реальністю», — ділиться враженнями учасниця «Тисячовесни» Дарина Пустовіт.

З юними дебютантами за свої проєкти змагалися й зірки. Бо ж гучне ім’я на «Тисячовесні» аж ніяк не гарантувало перемоги.

«Вимоги дуже жорсткі, „на арапа“ тут не вийде проскочити. Тебе знають і тобі дадуть гроші? Ні. Треба реально вкластися в п’ять хвилин, щоб коротко довести вагомість цього проєкту. Раніше просто виділяли або не виділяли гроші. Зараз запитують, чи готові ми, ті, хто прийшли з проєктом, йти не для всіх, а до певних категорій глядачів», — розповідає письменник Андрій Кокотюха.

В очікуванні результату на обличчях конкурсантів за секунди змінювалася уся гама емоцій: від розпачу через власну невдачу до щирого щастя за успіх інших.

«Я вважаю, що в Україні велике майбутнє в культурі, тому що якщо 4 проєкти з 15 проходять із Запоріжжя, то це супер», — підкреслює учасник пітчингу Олексій Каніщев.

Культура як частина обороноздатності держави

Учасники пітчингу наголошують: ця історія — не про власні амбіції, а про спільну перемогу над російськомовним контентом. Проєкти-переможці «Тисячовесни» мають стати тим якісним національним продуктом, який відіб’є бажання споживати вороже.

«Культура є теж частиною обороноздатності нашої країни. Ми всі розуміємо, що коли ти слухаєш українську музику, коли ти дивишся українські фільми, коли твоя дитина не дивиться щось у тіктоці російського, а надихається українським — це є максимально величезний вплив. Якби до 2014 року було багато українського контенту, то на нас так не впливала б країна-агресор», — зазначає експертка «Тисячовесни» Ірина Горова.

Експерти, які визначали долю учасників, працювали понад 300 годин і переглянули більше 1200 конкурсних проєктів. У складі комісій були фахівці не лише з України, а й з усього світу. Вони запевняють: «Тисячовесна» — ініціатива безпрецедентна за прозорістю.

«Були дуже запеклі дискусії по кількох проєктах, які стосувалися і війни, і наших загиблих ветеранів. Я не хочу розкривати деталі, але дійсно були деякі проєкти, де ми намагалися зрозуміти грань етичності того, що показують. Але я радий, що комісії були сформовані таким чином, що серед наших експертів були й експерти з інклюзії, і експерти, які відповідали за психологію», — розповідає експерт пітчингу Акім Галімов.

«Тисячовесна» / © ТСН

«Тисячовесна» / © ТСН

4 мільярди з держбюджету та контроль за кожною гривнею

4 мільярди гривень на створення культурного продукту — саме таку суму цього року переможці отримають з державного бюджету. Організатори обіцяють: «Тисячовесна» стане щорічною національною програмою.

«Якщо цього року бюджет був 4 мільярди, то запиту ми отримали — заявок з самого початку було на 15 мільярдів. Тобто, якби у нас було 15 мільярдів, ми могли б погодити всі заявки. Але тут задача не в цьому. Задача — відібрати справді якісні, цінні проєкти. Обов’язково будемо відслідковувати, тому що ми всі розуміємо, що ці 4 мільярди гривень — це кошти наших платників податків. Це дуже відповідально — спостерігати, щоб усе було виготовлено вчасно», — наголошує віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна.

Перші роботи переможців пітчингу українці побачать вже до кінця цього року. Тим часом організатори починають готуватися до нової «Тисячовесни» та анонсують її розширення — зокрема, з’явиться нова номінація «Книга».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ДЕПУТАТИ вийшли з канікул! КАТИ В ТЦК НА ОДЕЩИНІ! Київ ЗАМЕРЗНЕ ВЗИМКУ? | ТСН 17:00 18 СЕРПНЯ

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