Мільйон доларів кожному українцеві: експерт розповів, як можна змусити Росію сплатити моральну компенсацію

Полковник запасу, який перебував у полоні 2014 року, колишній радник керівника Донецької ОДА Роман Світан поділився своєю ідеєю про моральну компенсацію в розмірі мільйон доларів, яку має сплатити Росія кожному українцю за розв’язану війну.

Ці гроші РФ, а також її союзники мають сплатити всім без винятку громадянам України, навіть якщо ті не перебували на окупованих територіях та не втратили житло чи здоров’я.

Про це Світан розповів в інтерв'ю ведучій Наталі Мосейчук для ТСН.ua.

"Те, про що я говорю, це компенсація морального збитку, на яку має право будь-який українець, у якого є український паспорт, і який потрапив під цей тиск російської денаціоналізації. А практично всі українці є потерпілими в цьому випадку. Це моральна шкода, моральна компенсація", – сказав військовий.

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"А те, про що говорить уряд, вони кажуть про відновлення України, про якісь гроші, які мають компенсувати ті втрати, яких завдала РФ інфраструктурі країни, якимось недоотриманим вигодам. Сюди ж можуть бути включені і такі приватні моменти, пов’язані з втратою роботи, здоров’я, якихось підприємств. Але це інше. Це дві різниці. Я кажу про моральну проблему, якої ми зазнали від цієї війни", ­– уточнив Світан.

"Хоч в Криму, хоч в Донецьку, хоч у Києві, хоч у Берліні. Якщо людина мала український паспорт, значить РФ, проводячи "операцію з денацифікації", про яку вона оголосила, завдала моральної шкоди кожному українцю, кожному носієві українського паспорта, де б він не був", – зауважив полковник запасу.

Водночас він висловив переконання, що Росія ніколи не визнає війну проти України війною та уникатиме виплат будь-яких компенсацій.

"Але її за великим рахунком і не запитуватиме ніхто. Якщо ми подамо до Міжнародного кримінального суду, він в будь-якому разі визнає – тут без варіантів – потерпілими фактично всіх українців. Далі відбувається арешт практично всіх активів РФ плюс тих країн, які допомагали Росії проводити цю "операцію". Це може бути Білорусь, Іран, Китай. Після арешту активів, заморожування ці активи повинні будуть легалізуватися рішенням суду. Далі через банк-емітент чи будь-який український держбанк всім 40 мільйонам українців будуть розподілені порівну ці гроші, які заходитимуть як компенсація", ­– описав Світан ймовірний розвиток подій.

Він зауважив, що це може відбуватися від кількох до кількох десятків років.

Нагадаємо, понад 220 тис. українців залишили у “Дії” заявки на компенсацію зруйнованого окупантами житла.

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