Мільйон снарядів для України: чому Євросоюз не встигне виконати свою обіцянку

Євросоюз ймовірно не зможе поставити Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Це підтверджують і євродипломати, які намагаються знайти вихід із ситуації.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко для ТСН.

Німеччина планує збільшити військову підтримку України

Німеччина у свій бюджет планує закласти щонайменше на вісім мільярдів євро на оборонні потреби України.

На нові проєкти - коштів було мінімально. Тому плани переглянули на користь України. Принаймні так пропонує уряд. Далі - слово за німецьким парламентом. Міністр оборони Борис Пісторіус назвав ініціативу сильним сигналом продовження підтримки України Німеччиною. Сподівається і на більшу допомогу від інших партнерів.

Борис Пісторіус / Фото: Getty Images

Що ж стосується ідеї Євросоюзу як об’єднання - передати Україні до березня 2024 мільйон снарядів, Пісторіус вважає таку мету нереальною.

"Можна впевнено припустити: цілі в мільйон снарядів не буде досягнуто. Були голоси, які закликали до обережності, адже визначити мільйон легко, і гроші є, але має бути виробництво. На жаль, ці голоси мають рацію. Ми зробили значний внесок завдяки нашим рамковим угодам і продовжуватимемо далі. Ми ведемо діалог із промисловістю, виробництво має бути нарощено та прискорено", - каже міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Чому ЄС не встигає поставити мільйон боєприпасів для України

Мільйон боєприпасів для України - це європейський план із кількох етапів. Перший - снаряди з власних складів. Україна отримала від армій країн ЄС - понад триста тисяч одиниць, повідомив глава європейської дипломатії.

Наступний крок - спільні закупівлі й нарощення виробництва. Але зараз блок виробляє менше мільйона снарядів і ракет на рік. Цифра мільйон, починаючи з весни, реальна, сказав урядовцям профільний єврокомісар. За його оцінкою, потужності дозволяють: цьогоріч їх наростили майже на третину. Далі - справа вже за країнами-членами. Мають замовляти у виробників зброю. Україну ж - зробити пріоритетним напрямом її доставки

"Європейська промисловість експортує багато в треті країни. Так. Ми просимо держави-члени змінити маршрут і свій пріоритет, щоб надати його Україні. Мільйон боєприпасів залишаються політичною метою, яку ми визначили разом. Амбітна, але все ще ціль, і ми продовжуватимемо її досягати, роблячи щодня все, щоб доставляти швидше та більше боєприпасів", - сказав верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Очільник євродипломатії Жозеп Боррель / Фото: Getty Images

А тому зараз у ЄС шукатимуть способи поставки снарядів Україні.

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Нагадаємо, що на початку 2023 року ЄС пообіцяв надати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів упродовж 12 місяців. Спершу це мало бути передавання снарядів із наявних запасів, а потім – через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

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