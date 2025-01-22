Мільйони готівкою, елітні авто та нерухомість: якими статками володіє головний психіатр ЗСУ

Кадри, на яких оперативники розкладають банкноти по підлозі у кабінеті медика у погонах вражають.

Психанув на мільйон доларів – мільйони готівкою, чотири нових БМВ останніх моделей, кожна – за понад сто тисяч доларів, земля та квартири по всій Україні. Такими статками під час повномасштабної війни обзавівся головний психіатр ЗСУ.

Про це йдеться в проєкті Хапуга.UA.

СБУ затримала заступника голови Центральної ВЛК, який є головним військовим психіатром країни і до останніх днів вирішував питання щодо придатності військових до проходження служби.

Кадри, на яких оперативники розкладають банкноти по підлозі у кабінеті медика у погонах вражають.

Вилучені гроші

Вражає і те, що за розмиленим зображенням ховається саме той лікар Олег Друзь, який оскандалився ще у 2017 році заявою про те, що 93% учасників АТО ніби то становлять загрозу для суспільства.

Олег Друзь / Скриншот з архівного відео

І це ще не всі його скандали. БМВ Х7 2024 року, БМВ Х5 2023 року; БМВ Х7 2022 і ще одне БМВ Х3 2022 року – Олег Друзь однозначно фанат німецького автопрому.

Крім того він, як стало відомо після його затримання, любитель елітної нерухомості, бо ж за три роки війни придбав:

маєток в Обухівському районі Київщини,

2 квартири в столиці,

апартаменти на березі моря в Одесі,

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області.

Усе це спритний психіатр оформив на свою дружину, доньку, синів та знайомих.

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Крім всього згаданого і незадекларованого Служба безпеки неоднозначно пише про "інше майно". Можна тільки здогадуватися, чим ще обзавівся Друзь і що вже просто не влізло в реліз правоохоронців, адже тільки готівкою у нього нарахували 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.

Загалом у матеріалах слідства мова йде про більш ніж один мільйон доларів, які так би мовити “заробив” під час повномасштабної російської навали головний психіатр ЗСУ. Про це йдеться в матеріалах справи Служби безпеки України.

"Цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США.При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації", – зазначили в СБУ.

Список того, що знайшли у лікаря-чиновника і те, за який короткий час він зміг усе це придбати не залишає сумнівів у корупційному походженні такого майна. Хоча підкреслюємо – прокурори безумовно все це мають довести в суді. Та ми вирішили поїхати і особисто подивитись на заміську нерухомість одіозного полковника.

Один з будинків знаходиться в дачному кооперативі біля Українки.

Маєток Друзя в Українці під Києвом

Їдемо за іншою адресою – село теж поблизу Українки.

Ще один будинок головного психіатра

Обшуки відбувались за адресами нерухомості, яка зареєстрована на полковника Олега Друзь. Проте елітний автопарк та готівку чиновника знайшли в іншому маєтку, а отже, Друзь явно має приховані від очей квадратні метри. І їхні фото вражають.

Наразі Олега Друзя, як підкреслюється, “за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ”, затримала СБУ. Його підозрюють в незаконному збагаченні та декларування недостовірної інформації, все це тягне на 10 років в'язниці. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Але виявляється, що таке пан Друзь вже проходив.

Навесні 2017 року, перед скандалом з висловлюванням Друзя про 93% АТОвців, які нібито загрожують українському суспільству своєю травмованою психікою, він потрапив в інший скандал – корупційний. Тоді його як керівника психіатрії Центрального військового госпіталю, також затримала СБУ. Під час отримання хабара.

"А хочете прикол. Головний психіатр ЗСУ, якого зараз викрили на корупції, Олег Друзь – просто "відбитий" корупціонер, якого у далекому 2017 році взагалі викривали на хабарі, коли він також очолював психіатрію Центрального військового госпіталю, його також тоді затримувало СБУ. Справа досі лежить в суді", – пише у соцмережах ветеран війни і правозахисник Олег Симороз.

Тоді прокуратура Києва спільно зі Службою безпеки буквально взяли Друзя і його спільників на гарячому. Хабарники вимагали та одержали 62 тис гривень від військовослужбовця за висновок про його непридатність до служби, аби він міг бути комісованим. Після корупційної справи і скандальної заяви Олега Друзя тодішній міністр оборони звільнив з посади.

Та зрештою, замість реального терміну ув'язнення, сьогодні ми бачимо Друзя на іншій топовій посаді. Судячи з матеріалів нової справи, часу на ній він не гаяв.

Ба більше схоже Друзю не довелося навіть змінювати кабінет. На фото з обшуків у 2017 році і у 2025-му Олег Друзь на робочому місці в одному і тому ж приміщенні.

Крім того є повідомлення, що його родина нібито має російське громадянство.

Хоч Друзь намагався виставити потенційними ворогами народу українців, які пройшли АТО, реальним внутрішнім ворогом, який вміє залишатися на плаву за будь-яких обставин, є корупціонери, які не гребують нічим і збагачуються на святому – на українському війську. Та за цією справою ми будемо ретельно стежити, аби не дати змоги поховати її.

Раніше повідомлялося, що на Одещині затримали командира військової частини за систематичне вимагання грошей у підлеглих.

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