Мільйони ветеранів, яким знадобиться допомога: у профільному міністерстві спрогнозували невтішну статистику після війни

Разом із іншими країнами ЄС, Нідерланди пообіцяли профінансувати розбудову центрів реабілітації в Україні.
Чотири мільйони ветеранів - в уряді спрогнозували кількість українців, які потребуватимуть підтримки суспільства вже у найближчі роки. Дані озвучила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час візиту до Нідерландів, де перебувають на лікуванні українські військові, йдеться в ТСН.
У центрі реабілітації військових у нідерландському Дорні над відновленням після поранень працюють уже 75 років, однак успіхами українських солдат особливо пишаються. Максим вперше вдягнув протез місяць тому, а тепер вже бігає.
Михайло втратив ногу під Ізюмом, тут вже півтора місяці. “Я одразу сказав, що я хочу бігати, бо я до того займався спортом, грав футбол. Сказали, що неможливо у такі короткі терміни, але я готував свої м’язи до протезування”, - розповідає він.
Від початку повномасштабного вторгнення кількість українських військових тут настільки зросла, що нідерландці навіть українізували кавомашину. Тепер тут є капучино, кава з молоком - усе рідною для хлопців мовою.
Скільки всього українців пройшли реабілітацію, - точну цифру нідерландці не говорять, однак вона вимірюється десятками, а потреба є у тисячах. “Ми розуміємо, що кількість ветеранів в майбутньому, після нашої перемоги буде значно більшою. Зараз ми очікуємо, що прогнозована кількість дотичних до ветеранської політики - 4 мільйони людей”, -каже міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
Разом із іншими країнами ЄС, Нідерланди пообіцяли профінансувати розбудову таких центрів і в Україні.
Читайте також:
Бійці наблизились до основної лінії оборони окупантів на Запоріжжі: бої стають більш запеклими
10-річна зірка із Японії напросилася до України, щоб підтримати українських дітей: на малечу чекає цілий тур
Винуватець ДТП, після якої спалахнула заправка, в лікарні без тями: поліція відкрила проти нього справу