Мільйонні авто в деклараціях за ціною старого "Ланоса": податківці ганяють на люксових авто за копійки

П’яний податківець за кермом люксового Touareg, мільйонні авто в деклараціях за ціною старого "Ланоса" та елітна Tesla за 49 тисяч гривень. Як податківці примудряються приховувати реальні статки, купувати автівки за заниженими цінами та розкошувати під час війни?

У новому випуску Хапуга.UA розкриває секрети службового життя податківців, розбирає їхні декларації та вивчає, як уникнути відповідальності за брехню.

Київ, Центральний офіс податкової. Одна за одною сюди заїжджають та виїжджають елітні автівки. Наприклад, цю новеньку Тойоту Яріс Кросс купила за мільйон двісті тисяч Вікторія Клименко, начальник відділу ДПС України.

Скриншот із відео Хапуга.UA

А на цей Рав 4 за півтора мільйона пересіла головний державний інспектор, Тетяна Білокоренко. На новеньке Кіа Спортейдж пересів і Юрій Карпець, начальник відділу ДПС України. Однак зазначена ціна автівки чомусь лише 789 тисяч. Ринкова ціна такої машини — мільйон двісті тисяч.

Парад розкоші не закінчується в податковій до самого вечора. Аж поки ми не помічаємо цю Мазду. Це — начальник відділу криптографічного захисту інформації Державної податкової служби Володимир Котковець. Їхали ми за ним не просто так. Він стабільно користується цією Маздою, яка записана на його маму. Він запевняє: це — швидше виняток, аніж правило. Однак його дивна реакція змушує у цьому сумніватись.

Ще один цікавий нюанс з декларації митаря — автомобіль його дружини. Вона купила Теслу 3 2018-го року, увага, за 49 тисяч гривень. Що це, як не ухилення від сплати податків? Відповідь банальна. А от покарання за занижену вартість авто — зовсім не веселе — пояснює експерт.

“Я нагадаю, що навіть ухилення від сплати податків при купівлі за заниженою вартістю, це теж є порушення і відповідно податкова інспекція повинна перевіряти і так би мовити притягати порушника і стягувати додаткові кошти пов’язані з ухиленням від сплати податків, це перше, ну а друге — пам’ятати, що будь яка занижена — це є подарунок, корупційним правопорушенням, і кваліфікується, що саме виключно для вас ця знижка організована і тому ви маєте нести адміністративну відповідальність, на вас буде накладений штраф і внесений до реєстру корупціонерів”, — каже голова правління ГО “Антикорупційний штаб” Сергій Миткалик.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Під час непростої розмови з податківцем Котковцем ми між іншим запитали яка у нього заробітна плата. Однак, тільки не смійтесь, він її просто не пам’ятає.

“Там 700-800 тисяч десь в мене. — 700-800 тисяч, ну ви задекларували лише 400. — Ну 400. — ну я не пам’ятаю, я не пам’ятаю, ви мене питаєте за попередній рік декларацію”, — відповів Котковець.

Подумаєш, плюс-мінус 300 тисяч гривень на рік. Ну хіба це велика похибка у зарплаті податківця. Мабуть, ні, або якщо і так, то невелика. Бо автомобілі, на яких їздять інші податківці, наштовхують на думку про те, що наші митарі з грошима точно не рахуються. Гульбанять під час війни на повну і п’яними сідають за кермо.

22 жовтня, перша ночі. Вже не Київ, а Хмельницький, і тут теж податківці їздять на дорогих авто, водночас — дивіться, як їздять. Поліція наздоганяє автомобіль Фольксваген Туарег, який рухається без увімкнених фар. Він їде на жовтий, а також з боку в бік підозріло “петляє” по всій дорозі.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Схоже, водій авто не зовсім тверезий. І це чудово ілюструє ось цей кадр — ледь виходить із машини. За кермом, хто б міг подумати, цілий заступник начальника управління Хмельницької обласної податкової — Володимир Ковальський.

А ось — і протокол від поліції за п’яну їзду за кермом: “Ковальський Володимир Вікторович керував ТЗ Volkswagen Touareg з явними ознаками алкогольного сп’яніння: запах алкоголю з порожнини рота, нестійка хода, нечітка вимова”.

Дані про це з’явилися в мережі 20 листопада, однак карати за це посадовця, який п’яним дозволив собі сісти за кермо, ніхто не поспішав. Тому проєкт Хапуга.UA виправив цю недопустиму ситуацію.

26 листопада, 18:00, Хмельницький. У дворі будівлі обласної податкової помічаємо знайомий Туарег. Через пів години він виїжджає. Ми — за ним. Біля дому податківця нарешті маємо змогу поставити йому кілька запитань, але він влаштовує справжню виставу.

“Я не Володимир Вікторович. — Ні? А хто ви? — Ви Ковальський Володимир Вікторович? — Ні. — А хто ви? – А з чого ви взяли? — Ну ми бачили фотографію в Інтернеті. — Чудово”, — каже посадовець.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Ми не відступаємо.

“Я не коментую, я не в робочий час перебуваю, тому до мене запитань не ставте”, — каже Ковальський.

Шквал незручних запитань заганяє пана Ковальського у глухий кут. Одне із них стосується його автомобіля. Ринкова ціна такого близько 1 мільйона гривень. Але, от так удача, податківець зумів вторгувати його лише за 100 тисяч. Тобто в десять разів дешевше.

“Не позорьтесь, я вас дуже прошу, відчепіться”, — відповідає він.

Ми відчепилися від пана Ковальського, але саме після нашого візиту від нього “відчепилася” і сама податкова: схоже, у них не було вибору і його звільнили.

Тобто мінус один хапуга на державній службі завдяки старанням нашого проєкту. Далі за списком, як ми і анонсували, топ “жиром”, на який пересіла під час війни Наталія Бендас, начальник управління податкового аудиту Івано-Франківської обласної податкової.

Це — електричний флагман від компанії БМВ, модель — IX-40, який коштує понад 100 тисяч доларів. Влітку цього року на це звернуло увагу ДБР, їй оголосили підозру:

“Податківиця не вказала у деклараціях даних щодо авто, яким користується її чоловік. Електричний кросовер, вартістю понад 2,7 млн грн записаний на племінницю чоловіка”.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Крім цього Наталія Бендас не задекларувала ще й багато нерухомості:

“Зокрема, вона “приховала” трикімнатну квартиру у центрі Івано-Франківська, де тривалий час мешкає разом з чоловіком та донькою. Вартість майна, яке за документами належить матері податківиці, складає понад 2,8 млн грн. Також жінка не вказала даних про гараж в обласному центрі”.

Загальна сума майна, яку забула задекларувати пані Наталія, становить понад 5 мільйонів гривень. Однак вона досі “світиться” на сайті податкової. І це — неймовірно, але це не помилка.

Голова Комітету Парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запевнив, що звільнення співробітників податкової, у яких знайшли брехню в деклараціях, неминуче. Тож сподіваємося, що він, і не тільки він подивиться наше розслідування і зверне увагу на його фігурантів.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ! Податківці ГАНЯЮТЬ на люксових авто за копійки?? Хапуга.UA

Читайте також: