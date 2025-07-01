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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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3 хв

Мільйонні розкрадання на обороні Харківщини: як ексвіцемер та ділки заробляли на війні

У Харкові затримали ексвіцемера через розкрадання грошей на будівництві фортифікаційних споруд.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Харкові затримали ділків, які наживались на війні

У Харкові затримали ділків, які наживались на війні

У Харкові — хвиля гучних арештів. В кайданках опинилися щонайменше п’ятеро нахабних ділків, що розкрадали оборонні бюджети. Низка директорів підприємств і ексзаступник мера міста — ціле злочинне угрупування.

Цікаво, що арештований ватажок угруповання ексвіце мер Руденко — це фігурант розслідування Хапуга.ua, журналісти проєкту першими викрили його схеми заробітку на фортифікаціях.

За повідомленням нового генпрокурора Кравченка, членів злочинної організації звинувачують в розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 545 мільйонів харківському віцемеру ПІД ХВІСТ! А МИ ПОПЕРЕДЖАЛИ! Історія падіння Андрія Руденка

«Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами завищеними більше ніж на 30% від ринкових», — йдеться у повідомленні.

Цікаво, що в цій справі мова іде про всього 5,5 мільйонів. Щось не багато, адже рік тому журналісти нарахували разом з експертами 29 договорів на 545 млн грн.

Затримання на Харківщині

Затримання на Харківщині

«І фото, і відеодокази, і свідчення військових, Збройних сил України говорили про те, що недостатній рівень фортифікаційних споруд, недостатній рівень будівництва у сфері територіальної оборони, бліндажів, опорних пунктів і так далі», — каже Євген Лісічкін, співзасновник Харківського антикорупційного центру.

«Ми виявили, що Харківська обласна військова адміністрація підписала договори і офіційно уклала контракти на постачання лісу, на постачання деревини, на будівництво фортифікаційних споруд із фірмами, які на наш погляд мають ознаки фіктивності», — каже Мартина Богуславець, голова Антикорупційного центру «МЕЖА».

Врешті, про фігурантів — генпрокурор прізвища не назвав, але у ЗМІ та пабліках моментально з’ясували, що на одному із фото затриманих — Андрій Руденко. Це колишній заступник мера Харкова, якого свого часу викинули у смітник.

Рік тому журналісти розповідали про фірми, пов’язані із ним: ТОВ «Авто Ові», ПРАТ «АТП 16329», ТОВ «ТД Логістік», ТОВ «АІР», ТОВ «Тех інком», СПД-ФОП «Письмак Вікторія Олексіївна». У всіх цих компаніях в різний час фігурувала одна і та сама жінка — Вікторія Письмак.

Андрій Руденко та Вікторія Письмак

Андрій Руденко та Вікторія Письмак

«Ця людина протягом вже багатьох років є фактично менеджеркою в бізнесі Андрія Івановича Руденка. Вона є власницею та керівницею фірм, які в бізнесі Андрія Івановича Руденка», — каже Євген Лісічкін, співзасновник Харківського антикорупційного центру.

Після того, як ми оприлюднили розслідування про Руденка, а саме про те, що начебто не пов’язані із ним компанії отримують держзамовлення на сотні мільйонів гривень — він почав розповідати, що це все маніпуляції і у журналістів немає жодних доказів.

Основний підрядник у схемі — це вже назване товариство з обмеженою відповідальністю «Тех Інком». Для вашого розуміння — всього за 2024 рік тільки департамент ЖКГ Харківської ОВА уклав з цією ТОВкою договорів на будівництво фортифікаційних споруд на більш ніж 550 млн грн. Скільки саме з цієї суми було привласнено — слідству ще потрібно буде з’ясувати. Але позиція Руденка з цього приводу до вручення підозри була відверто кажучи просто смішною. Наче він нічого не будував, а просто «створював умови для будівництва».

«Це, звісно, чудово, що справа пішла вгору та ми дочекались затримань, а фігуранти не втекли нікуди з награбованим. Але поки що слідство бачить лише частину повної картини, тож ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм у цьому», — йдеться у матеріалі.

Раніше Хапуга.ua розповідала про махінації на будівництві фортифікацій на Харківщині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 545 мільйонів харківському віцемеру ПІД ХВІСТ! А МИ ПОПЕРЕДЖАЛИ! Історія падіння Андрія Руденка

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