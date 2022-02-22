Мінестроне і чай масала: на Херсонщині 40 шкільних кухарів вчилися готувати страви із нового меню Клопотенка

Навчання проводять кухарі з команди Євгена.

Мінестроне, овочева паелья з куркумою, кебаб з сиром, а на завершення ще й чай масала, як усе це готувати почали вивчати шкільні кухарі. Для цього розбирають на елементи страви з меню кухаря Євгена Клопотенка, яке наразі впроваджують у школах. Перший етап таких навчань йде на Херсонщині.

За приготуванням модних страв спостерігала кореспондентка ТСН Олена Ваніна.

40 шкільних кухарів з кількох районів Херсонщини за два дні мають опанувати тонкощі приготування невідомих страв. Наталя з Новорайської школи хоче дізнатися про новий чай. Її колега — про спеції. «Пропорції спецій, як правильно ними користуватися. У нас немає постачальника сухого часнику, як сухий часник перевести в звичайний», - цікавиться кухарка.

Після теорії беруться до практики, бо за два дні мають приготувати 12 страв. Навчаються в лабораторії одного з херсонських училищ. На підхваті — студенти-кухарі, вони начистили овочі і з цікавістю спостерігають за процесом. Навчання проводять кухарі з команди Євгена Клопотенка. Кажуть, розбирають страви, які викликали найбільше критики. Мета нового меню — змінити харчові звички дітей і привчити їх до корисної їжі народів світу. «Потрібно розвивати смак людей, дітей і привчати їх до того смаку, надавати бажання змінюватись. За рахунок їжі в тому числі», - переконує фуд-продюсер проєкту “Діємо для здоров’я» Ірина Рудневська.

«Здебільшого йдеться про сіль, цукор, також про використання спецій. Наше основне завдання зараз — сформувати нові звички», - каже менеджер проєкту “Культфуд Євгена Клопотенка” Ярослав Малий.

Новини Херсонської області: школи в регіоні перейдуть на нове харчування від Клопотенка

Але, привчити дітей до нового меню буде не так просто, міркують кухарі. Сам процес приготування нових страв з одного боку ускладнився, з іншого спростився. Наприклад, кебаб з сиром ліпити довше, ніж котлети. Але пекти легше, ніж смажити. Окреме питання — приправи, їх у новому меню багато, а деякі бачать вперше. Саме приправи розкриють смак продуктів у стравах, якщо там буде мало солі, кажуть інструктори. У перерві куштують приготовану китайську печеню зі свининою. А ось і чай масала, виявилось, це майже те саме, що чай з молоком, тільки зі спеціями – вірять кухарі, що діти питимуть.

Наступними після Херсонської області стануть Полтавщина, Рівненщина, Львівщина та Дніпропетровщина. А другим етапом реформи буде модернізація харчоблоків.

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