Міни знаходять і під час приїзду втретє: сапери вже понад рік очищають Київщину

Рік минув, як Сили оборони погнали окупантів із Київщини, але ті залишили по собі таку кількість вибухонебезпечних предметів, що досі на території області їх знаходять ледь не щодня. Протитанкові, протипіхотні, мінометні міни, нерозірвані снаряди, ракети від реактивних систем і навіть крилаті ракети - це перелік усього того рашистського заліза, яке утилізовують наші сапери щоденно, йдеться в ТСН.

Два десятки мінометних мін і три протитанкові - такий небезпечний урожай поблизу села Розважів сапери зібрали за два дні, і це тут вони працюють вже втретє. Подібного тут ще чимало, бо під час відступу росіяни заклали тонни боєприпасів під міст. Підірвали його, але значна частина снарядів не здетонувала й порозліталася вусібіч. “Скільки валялося різних залишків після вибуху, тут страшне, то одразу огородили хлопці”, - розповідають місцеві.

Боєприпаси також лежать і в місиві, що залишилося на місці мостм. Прочесати його міношукачами неможливо, тому що всюди металоконтрукції, які дають хибний сигнал.

Турок Мустафа своїм екскаватором розчищає територію для побудови нового моста

Турок Мустафа своїм екскаватором розчищає територію для побудови нового мосту. Ковшом орудує якомога ніжніше, оскільки вже кілька разів діставав із землі нерозірвані снаряди. “Коли знайшов перші міни, то було, звісно, страшно, а потім вже якось звик, і вже нормально, звично стало. Працюю дуже обережно, навіть дізнавався, на якій глибині можуть бути ті міни, щоб випадково їх не притиснути. Помалу підіймаю ґрунт і дивлюсь, чи немає там вибухівки”, - розповідає чоловік.

Чоловіка, який, наражаючи себе на небезпеку, працює для відновлення переправи, вже знає вся громада. “Його місцеві називають термінатор, бо він дуже відважна людина, я не знаю, яка в нього мотивація, але я пишаюсь цим хлопцем”, - каже місцевий староста.

Сьогодні роботу Мустафи на пів години доводиться зупинити, поки військові проводять підрив.

В Броварському районі група саперів прочісує сільськогосподарську ниву. Через мінну небезпеку її вже другий рік поспіль не засівають. “Найбільше - це ракети з “Градів”, також знаходили протитанкові міни і знаходили протипіхотні на розтяжках. Як нам пояснювали, якщо хтось поспішає, даєте йому міношукач - і нехай сам працює”, - каже сапер “Старий”.

Їхня кропітка робота не терпить поспіху, тому ніколи не вгадаєш, скільки потрібно буде часу для очищення навіть невеликої ділянки землі.

Нині саперам Київщини нерідко доводиться підривати навіть крилаті ракети. Майже після кожного масованого обстрілу трапляються нерозірвані бойові частини залізяк. Їх утилізують на спеціальному полігоні, тому що сила вибуху така, що може пошкодити будівлі за сотні метрів. “Вона впала в ліс, де було займання, за допомогою пожежників ми її загасили, остудили, тоді ми могли її перевозити. Під ту ракету ми взяли 4,8 кілограма і взяли 12 електродетонаторів”, - розповідають вибухотехніки ДСНС про роботу із залишками ракет.

В області вже знешкодили понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів, проте досі залишаються нерозвіданими 17 тисяч гектарів землі. За різними оцінками, аби очистити увесь регіон, потрібно десятиліття.

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