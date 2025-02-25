"Мінімалку" хочуть підвищити тричі: що відомо про плани влади

Мінімальну зарплату в Україні хочуть підвищити. Суму "мінімалки" планують переглянути тричі: від 1 квітня, від 1 липня та від 1 жовтня. Наразі законопроєкт розглядається депутатами. Тим часом в Україні змінили правила для тих, хто вийшов на заслужений відпочинок. Всі деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

Підвищення пенсій і зарплат

Згідно з законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік", мінімальна заробітна плата (МЗП) від 1 січня 2025 року залишилася на рівні 8 000 грн. Однак у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують переглянути мінімальні пенсії, зарплати та прожитковий мінімум.

За чинним законодавством, працівник, який виконав повну місячну норму роботи, має отримувати зарплату не менш ніж 8 000 грн від 1 січня 2025 року. В разі, якщо виплата нижча за встановлений рівень, роботодавець зобов’язаний провести доплату до мінімальної зарплати. Якщо ж працівник відпрацював не повний місяць, оплата проводиться пропорційно до фактично відпрацьованих годин.

Однак якщо запропонований законопроєкт ухвалять, 2025 року на українців чекатиме поетапне підвищення мінімальної зарплати та інших виплат, які прив'язані до рівня МЗП. Згідно з документом, мінімалку можуть переглянути тричі:

від 1 квітня виплати зростуть до 9 100 грн (55 грн за годину);

від 1 липня – до 10 100 грн (61 грн за годину);

від 1 жовтня – до 11 184 грн (68 грн за годину).

Які ще виплати можуть підвищити 2025 року

Законопроєкт також передбачає підвищення прожиткового мінімуму та мінімальних пенсій. Прожитковий мінімум також пропонують підвищувати поетапно.

Для дітей до 6 років:

1 квітня – до 3 627 грн;

1 липня – до 5 110 грн;

1 жовтня – до 7 533 грн.

Для дітей від 6 до 18 років:

1 квітня – до 4 571 грн;

1 липня – до 6 451 грн;

1 жовтня – 9 467 грн.

Для працездатного населення:

1 квітня – до 5 400 грн;

1 липня – до 7 620 грн;

1 жовтня – до 11 184 грн.

Примітно, що наразі люди похилого віку не можуть отримувати менше ніж 2 361 грн, але якщо документ ухвалять, пенсіонери отримуватимуть такі виплати:

від 1 квітня – 3 407 грн;

від 1 липня – 4 808 грн;

від 1 жовтня – 7 056 грн.

Але варто наголосити, що наразі це лише законопроєкт.

Українці, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, можуть отримувати тимчасову допомогу (соціальну пенсію). Розмір такої виплати в лютому 2025 року становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн), та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 грн).

Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу. Щоб отримувати тимчасову державну допомогу, людина повинна звернутися до органів соцзахисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання.

В разі оформлення пенсії не за реєстрацією потрібно додати довідку про неотримання такої допомоги в Управлінні праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання. Для оформлення соціальної пенсії потрібно з відповідною заявою надати:

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку від Пенсійного фонду про набутий страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан за останні шість місяців;

копію судового рішення про призначення опікуна, якщо особа визнана недієздатною.

Якщо Верховна Рада ухвалить новий законопроєкт, в Україні відбудеться підвищення мінімальних зарплат і пенсій. Однак усе залежить від того, яке рішення ухвалить влада.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В УКРАЇНІ ЗРОСТЕ МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА? Підвищувати хочуть ТРИЧІ!

Стаж за гроші

Від 1 січня 2025 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно накопичити щонайменше 32 роки страхового стажу. Ба більше, вимоги збільшуватимуться щороку. Так, для пенсії в 60 років потрібно буде мати:

2026-го – від 33 років;

2027-го – від 34 років;

2028-го – від 35 років стажу.

Однак якщо стажу не вистачає, з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб придбати додаткові роки. Причому внески можна робити не лише за себе, але й за іншу людину. Опція доступна як застрахованим, так і незастрахованим особам.

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