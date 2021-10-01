Очільник МВС анонсував велике будівництво кордонів України з Росію та Білоруссю: подробиці

Для повного облаштування кордонів необхідно 17 мільярдів гривень.
Українсько-російський кордон посилять та розбудують. Про це сьогодні розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Він відвідав сьогодні Луганську область та оглянув нещодавно зведену ділянку кордону поблизу Троїцького.
"За рік в цій самій Луганській області ми маємо зустрітися і прозвітувати про нову ділянку кордону, інтелектуального державного кордону на українсько-російській ділянці", - сказав міністр.
Денис Монастирський також анонсував "велике будівництво кордонів". Зведення кордонів відбудеться також на межі із Білоруссю.
"Держава докладе всі зусилля та фінанси, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Наступного року має бути "велике будівництво кордонів". Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни", - сказав Денис Монастирський.
Міністр повідомив, що для повного облаштування кордонів необхідно 17 мільярдів гривень. МВС вже звернулося до уряду з вимогою закласти ці цифри у бюджет-2022.
Як повідомляють у МВС, протяжність кордону із РФ на суходолі 1974 км, з них 409 км Донецької і Луганської областей Україна тимчасово не контролює. Також міністр наголосив, що це ще потрібно через нові міграційні виклики, спричинені кризою в Афганістані та дій Білорусі щодо сусідів з ЄС: Польщі та країн Балтії.
Нагадаємо, Україна посилила систему протиповітряної оборони на півночі країни.