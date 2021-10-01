Очільник МВС анонсував велике будівництво кордонів України з Росію та Білоруссю: подробиці

Для повного облаштування кордонів необхідно 17 мільярдів гривень.

Українсько-російський кордон посилять та розбудують. Про це сьогодні розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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Він відвідав сьогодні Луганську область та оглянув нещодавно зведену ділянку кордону поблизу Троїцького.

"За рік в цій самій Луганській області ми маємо зустрітися і прозвітувати про нову ділянку кордону, інтелектуального державного кордону на українсько-російській ділянці", - сказав міністр.

Новини світу: українсько-російський кордон посилять та розбудують

Денис Монастирський також анонсував "велике будівництво кордонів". Зведення кордонів відбудеться також на межі із Білоруссю.

"Держава докладе всі зусилля та фінанси, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Наступного року має бути "велике будівництво кордонів". Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни", - сказав Денис Монастирський.

Міністр повідомив, що для повного облаштування кордонів необхідно 17 мільярдів гривень. МВС вже звернулося до уряду з вимогою закласти ці цифри у бюджет-2022.

Як повідомляють у МВС, протяжність кордону із РФ на суходолі 1974 км, з них 409 км Донецької і Луганської областей Україна тимчасово не контролює. Також міністр наголосив, що це ще потрібно через нові міграційні виклики, спричинені кризою в Афганістані та дій Білорусі щодо сусідів з ЄС: Польщі та країн Балтії.

Нагадаємо, Україна посилила систему протиповітряної оборони на півночі країни.

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