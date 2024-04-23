НАБУ підозрює міністра агрополітики Сольського у заволодінні держземлями: всі подробиці гучної справи

НАБУ та САП оголосили підозру чинному міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському у справі про заволодіння державними землями у Сумській області на 291 млн грн (2,5 тис. га) та спробі заволодіння ще на 190 млн грн (ще близько 3,3 тис. га). Хоч в офіційному повідомленні на сайті Національного антикорупційного бюро прямо й не вказується прізвище чинного міністра Сольського, проте там є також інформація, що підозру оголосили 12 фігурантам справи, серед яких є "колишній голова аграрного комітету ВРУ". Якраз цю посаду від 29 серпня 2019 року до 24 березня 2022 року й обіймав Микола Сольський. Серед фігурантів справи, яких також підозрюють НАБУ та САП, - колишні та чинні чиновники Держгеокадастру України та відповідної його філії у Сумській області.

Подробиці справи проти міністра Сольського та підозри у заволодінні державними землями розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

НАБУ оголосило підозру чинному міністру

Ексголову аграрного комітету Верховної Ради — чинного міністра викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Так НАБУ повідомило про черговий злочин на сотні мільйонів, втім прізвище не назвало. Та за описом посад журналісти розпізнали, про кого йдеться. Цього “героя” ви маєте знати в обличчя — це Микола Сольський, він же міністр аграрної політики та продовольства. Що в цій історії найобурливіше — розповімо пізніше, в НАБУ ж зазначають, що він був не один, на чолі із Сольським було створено цілу злочинну групу, куди входили службові особи органів Держгеокадастру, а також так звані куратори, які контролювали діяльність цих органів.

Микола Сольський

“Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок”, — повідомило НАБУ.

Подробиці схеми, яка функціонувала роками

Ну, а прикривали все це “допомогою українцям”. Щоправда, українці були підставні. Тобто, за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їхнього права на безкоштовну землю. Але є “але”. Аби отримати землю, потрібно було виконати цікаву умову — підписати договір про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання. Схема діяла кілька років й лише зараз слідчим НАБУ вдалося все і всіх зібрати докупи.

“Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт”, — зазначили в НАБУ.

В САП розповіли детальніше, де саме відбиралися землі і як посадовці підставляли інші підприємства, аби відграбастати у них землі:

“У межах досудового розслідування встановлено, що у 2017 році власник низки сільгосподарських компаній, який згодом став народним депутатом України IX скликання та очолив аграрний комітет ВРУ, у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині. Задля реалізації схеми, її учасники спочатку забезпечили знищення документів, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Що у подальшому стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Аби унеможливити передачу землі стороннім особам її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено. Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність”.

Хто ще отримав підозри?

Наразі свої підозри вже отримав організатор схеми, чинний міністр, два куратори з Держгеокадастру та особа, яка сприяла вчиненню злочину. Про кого саме мова — поки не зрозуміло, але і це ще явно не усі фігуранти. В Національному антикорупційному бюро зазначили, що досі триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

Чому суди з Сольським будуть тяжкими?

А тепер до найцікавішого. По-перше, захист у суді явно буде потужним, бо Микола Сольський, крім того, що міністр — він був або й досі юрист адвокатського об'єднання. Він же народний депутат, вже за місяць робити був названий кандидатом на посаду голови комітету аграрної політики і земельних відносин у Верховній Раді України IX скликання, і обіймав цю посаду від 29 серпня 2019 до 24 березня 2022 року.

А от вже з 24 березня 2022 року Сольський став міністром аграрної політики та продовольства. Крім того, Микола Сольський є засновником семи та беніфіціаром десяти підприємств, що займаються агробізнесом.

З 2007 року — співзасновник “Українського Аграрного Холдингу”, що об’єднує ряд аграрних підприємств і має в управлінні 51 тисячу гектарів землі. Тож не диво буде, що землі в оренду могли передаватися цьому холдингу. Ми, звісно, не стверджуємо, але погодьтеся, співпадіння цікаве.

А колись свою трудову діяльність Сольський починав юрисконсультом в різних юридичних компаніях. На час обрання народним депутатом працював юристом. Отож, ви можете собі уявити, як запекло можуть боротися на судах за міністра.

За даними видання “Економічна Правда”, отриманими від співрозмовника, наближеного до Сольського, він проходить як підозрюваний за епізодами у 2017-2018 роках, коли ще здійснював лише адвокатську діяльність. Сама ж схема, нагадаємо ще раз, за даними САП та НАБУ діяла до 2021 року.

У 2020 році до Сольського вже виникали питання, коли розслідувачі Bihus.Info з’ясували, що юрист з групи Богдана-Сольського засвітився у рейдерстві агробізнесу під Києвом. Сольський, який на той момент вже був нардепом, у коментарі журналістам від усього відхрестився і сказав, що не пригадує імені юриста, про якого йшлося у розслідуванні і який раніше працював у його компанії.

Зазначимо, що станом на момент запису відео суду ще не було, а тому наразі Сольський має статус лише підозрюваного.

Які ще топпосадовці “попалилися”?

Нагадаємо, це не перший випадок, коли посадовці Мінагрополітики хворіють “на мільйони”. 31 серпня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав першому заступнику міністра аграрної політики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють в розтраті понад 62 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів, запобіжний захід у вигляді застави в 805 тисяч гривень. І, як ви вже здогадалися, заставу він вніс й заявив, що переховуватися не планує, а його захист, заявивши про безпідставність заявлених ризиків, попросив суд відпустити Висоцього під особисте зобов'язання або взяття на поруки нардепів.

Стартувала ця історія 24 серпня 2023 року, тоді Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття зловживань на 62,5 мільйона гривень при закупівлі “Укрзалізницею” продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.

За версією бюро, Висоцький реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб Обласної військової адміністрації коштом “Укрзалізниці”, продукції за значно завищеними цінами в обраної підконтрольної компанії. Ця ж компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами у польського виробника через контрольовану фірму-посередницю, пов’язану з керівником згаданого українського ТОВ.

На думку НАБУ, топпосадовець, зловживаючи владою і службовим становищем, будучи обізнаним про реальну вартість продуктів, забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт, а також переведення коштів на рахунок ТОВ.

За другою ж схемою, інша підконтрольна компанія купувала за ринковими цінами продукцію турецького виробника. При цьому в цьому випадку, за версією слідства, Висоцький не був скнарою, тож дав можливість заробити й іншим. Зокрема, був також залучений колишній вже, але чинний на той момент, заступник міністра економіки Олександр Грибан.

Досі на посадах?

Наприкінці червня 2023 року Грибан звільнився з посади за власним бажанням. Але на сайті Міністерства економіки України він і досі вказаний як заступник міністра економіки. Та ж історія і з Висоцьким. Коли справа тільки набула розголосу, у Міністерстві пояснювали усю цю ситуацію по своєму. Кажуть, що відомство перевіряло компанії за такими критеріями, як відсутність банкрутства, компрометуючої інформації у публічному доступі, зв’язків із Росією та Білоруссю, відсутність у санкційних списках, про це йдеться в релізі Міністерства. Але і ця історія досі не завершена. Тож далі, схоже, буде.

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