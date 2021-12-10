Міністр оборони розповів про ситуацію на складах української зброї

Щодо компаній, які недобросовісно виконували оборонні замовлення, відкрито кримінальні провадження.

У підрядників Міноборони, які не завершили реконструкцію арсеналів, залишився єдиний шанс — добудувати їх за власні кошти.

Таку заяву зробив 9 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, стосовно недобросовісних підрядників, які не виконали своїх зобов’язань, уже відкрито кримінальні провадження. “Розслідування тривають, відбувається експертиза”, - зазначив міністр, наголосивши, що довіряти їм більше не можна.

“У них є єдиний шанс... Або вони за власні кошти добудовують - і ми тоді робимо із експертизою оцінку, що зроблено, а що - ні. Якщо ні, то ми шукаємо інших підрядників, яким можемо довіряти”, - заявив Олексій Резніков.

Як запевнив очільник Міноборони, якщо виявиться, що виділені на ці роботи кошти були витрачені чи розкрадені, відповідальні особи постануть перед судом і все закінчиться справедливим вироком.

“Але сьогодні справа правоохоронних органів - розслідування, а моя справа - завершити Програму живучості складів (вона так називається) для того, щоб забезпечити зберігання нашого резерву”, - підкреслив міністр.

Нагадаємо, ще у 2019 році президент України Володимир Зеленський підписав указ про покращення зберігання ракет, боєприпасів на арсеналах, базах та складах Збройних сил України.

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