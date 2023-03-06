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Міністр оборони сказав, коли готовий піти у відставку

Автор
Ігор СеровІгор Серов
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Міністр оборони сказав, коли готовий піти у відставку

Фото: Associated Press

Міністр розповів подробиці.

Міністр оборони України Олексій Резніков поставив крапку в питанні щодо чуток про свою можливу відставку.

Про це він повідомив сьогодні.

"За власним бажанням я маю право піти у відставку тоді, коли буду вважати, що це можливо. Я скористаюсь цим правом після перемоги. Після перемоги я знаю, чим буду займатися. У мене дуже багато рахунків до росіян. Я вважаю, що є інша сфера, де можна їх доганяти навіть після перемоги. У президента немає планів мене відправляти у відставку", - заявив Олексій Резніков.

Нагадаємо, Резніков прокоментував скандальне звільнення свого заступника і відверто розповів про розмову із Зеленським.

Також Резніков розповів, що мав розмову з президентом Володимиром Зеленським після низки скандалів навколо його відомства.

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Дата публікації
Перегляди
1688
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