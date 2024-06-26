Міністр освіти Лісовий потрапив у скандал через нібито службу в армії: що відомо

Днями в соцмережах спалахнув скандал, який має шанси стати гучним – в ньому фігурує ім`я міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Один з адвокатів та правозахисників, який пов'язаний зі сферою освіти, Микита Андрєєв заявив в соцмережі, що на офіційному сайті міносвіти розміщена інформація, яка начебто вводить в оману суспільство.

За словами Андрєєва, не відповідають дійсності дані про те, міністр освіти Оксен Лісовий був у складі відомої 95-ї десантно-штурмової бригади. Крім того, Микита Андрєєв окремим абзацом написав, що начебто є постановним фото, на якому Оксен Лісовий зображений на тлі зброї та в одязі, який схожий на військову форму.

"Міністр Оксен Лісовий ніколи не був у 95-й ОДШБр, як це пишуть на сайті МОН. Фото, яке ви бачите і яке активно гуляло по просторам медіа перед його призначенням, постановне", — написав Андрєєв.

Офіційна біографія Оксена Лісового. Скріншот зі сторінки сайта міністерства освіти і науки України.

Окрім цього, Микита Андрєєв оприлюднив фото, як він вказує, відповіді на той час командувача десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського.

Згідно з оприлюдненим дописом, Оксен Лісовий не значився в списках військової частини.



В коментарі для ТСН.ua Микита Андрєєв підтвердив авторство допису в соцмережі та додав: "На сайті міністерства освіти була принаймні станом на вчора інформація про те, що він служив у 95-й бригаді. В 95-й бригаді ніхто, від рядового до командира, не підтверджує цього. Тому ще 2023 року був запит, було надано відповідь, що він там дійсно не служив. Я вважаю, що це (інформація на сайті міністерства освіти – Ред.) – введення в оману. Він виправдовується, що був не зовсім у 95-й бригаді, а в ДФТГ (добровольче формування територіальної громади – Ред.)".



До цього Микита Андрєєв додав: "Якщо Оксен Лісовий дійсно брав участь в обороні, то питання в тому, навіщо це було прикрашати, спотворювати інформацію? Я припускаю, що це постановне фото було зроблено під медіакампанію. Був створений образ. Можливо, Оксен Лісовий і не був його ініціатором, а була група, яка супроводжувала це, яка готувала підґрунтя для того, щоб завести його на співбесіду до Офісу президента. Я припускаю, що він дійсно міг брати участь у якийсь роботі щодо обороноздатності. Якщо це так, то за це йому дякуємо, але факт залишається фактом – на сайті МОН брехлива інформація щодо участі його в 95-й бригаді. Тому я думаю, можливо, він став жертвою тих людей, які організовували його прихід в міністерство".



Резюмуючи, Микита Андрєєв зауважив, що є підстави вважати фото постановним через те, що одяг Лісового має дуже гарний вигляд як для зони бойових дій.



На фото звернули увагу і дописувачі, які прокоментували світлину.



"На усіх світлинах типовий фронтовик: одяг без жодної зморшки, взуття новесеньке без пилинки, зачіска як тільки з перукарні, навіть манікюр на місці", — прокоментував фото міністра один із дописувачів.

Воював по-іншому

Зі свого боку, в міністерстві освіти ТСН.ua відповіли, що, на думку Оксена Лісового, принизливо коментувати ці дописи.



"Оксен Лісовий ніколи не казав, що він був безпосередньо військовослужбовцем 95-ї бригади. Він був в складі ДФТГ, на які також давали бойові розпорядження і вони виходили на завдання. На утриманні у військовій частині він дійсно не перебував, тому як не був безпосередньо військовослужбовцем 95-ї бригади. Вони були на спільних позиціях", — повідомили нам в міністерстві освіти.



На захист Лісового в соцмережі став його перший заступник Євген Кудрявець. Він звинуватив Микиту Андрєєва у брехні.



"Знаєш, можна грати в політичні ігри, але те, що ти пишеш тут, переходить в площину дуже сильної персональної брехні. Дивно це все читати, коли ще влітку 22 року він скидав мені останню локацію, де його речі і авто, перед тим, як йшов на нуль, і затримуючись на три дні, я чекав, чи буде цей заповітний "+", і чи з’явиться в "Сигналі" додаткова галочка про прочитане повідомлення. Коли ми збирали по світу для Оксена обладнання, і в важкі моменти, між виходами на нуль, він казав: "Знаєш, може вже не замовляй, не встигне", — написав зокрема Євген Кудрявець, звертаючись до Андрєєва.

Реформа вищої освіти: чи стане більше можливостей навчатися за державні кошти – Оксен Лісовий

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