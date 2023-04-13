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Міністр освіти Лісовий відповів, коли вчителям та викладачам чекати на підвищення зарплат

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Міністр освіти Лісовий відповів, коли вчителям та викладачам чекати на підвищення зарплат

Фото: Freepik

Лісовий наголосив, що "на усіх політичних рівнях є розуміння цієї проблеми".

У Міносвіти активно працюють над питанням підвищення зарплати для представники усіх рівнів освіти. 

Про це розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий у програмі "Сніданок з 1+1". 

"Як громадянин, а не міністр, я скажу, що такі низькі зарплати - це приниження. Ми повинні вийти із такої позиції, як гідність людини. Ми повинні вийти на гідну оплату праці. Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то ми повинні зробити так, щоб і педагог відчував себе гідною людиною. Тому оплата праці - дуже важлива. Сьогодні в процесі мого спілкування із президентом, його було багато, в процесі спілкування із прем'єр-міністром, віцепрем'єр-міністром", - сказав Лісовий. 

Він зауважив, що "на усіх політичних рівнях є розуміння цієї проблеми. Моделі оплати праці і рішення - в роботі. Є мета - вона поставлена. Підвищення повинно бути системним. Інше питання - який принцим, пріоритизація, шлях. Це зараз активно опрацьовується на усіх рівнях". 

Нагадаємо, в Україні пропонують підвищити "мінімалку": коли і наскільки.

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Дата публікації
Перегляди
864
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