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Міністр закордонних справ Литви розповів, чи готова його держава до нападу Росії

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Міністр закордонних справ Литви розповів, чи готова його держава до нападу Росії

Фото: ТСН.ua

Росія не зможе напасти на державу НАТО.

Погрожуючи державі НАТО Росія перевіряє, як на це реагуватиме Захід. 

Про це сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в інтерв’ю ТСН.ua

"Нещодавно, протягом останніх кількох тижнів, кілька російських політиків сказали дуже чітко про те, що вони не бояться погрожувати країні-члену НАТО. Сьогодні – це Литва. До цього через підтримку України погрожували Польщі. Естонія отримала, як я їх називаю, пасивні погрози буквально сьогодні (28 червня, через виконання Естонією рішення ЄС щодо заборони ввезення та транзиту своєю територією російських товарів – ред.). Тому вони перевіряють, як Захід може відреагувати, як ми можемо відреагувати. Знову ж таки, чи може він (Путін – ред.) вести війну проти НАТО? Я так не думаю. Чи може він тестувати НАТО? Так, звичайно може, він може тестувати НАТО. Я би навіть пішов далі і сказав, що він зміг би не просто протестувати, а й зламати НАТО", - сказав міністр. 

У МЗС Литви вважають, що РФ не наважиться на них напасти, якщо дії НАТО будуть чіткі та швидкі. 

"Якщо НАТО не зможе знайти достатньо швидку та потужну відповідь, щоб показати , що є дуже чіткі та конкретні лінії, які він не може переходити. І в цьому ми маємо бути дуже чіткі. І це те, що відбувається вже зараз. Це те, де ми зараз є. Це реальність", - сказав Ландсберґіс. 

Нагадаємо, литовська залізнична компанія LTG послала хакерів із РФ, які висували свої вимоги та погрожували, слідом за російським кораблем.

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