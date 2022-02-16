Міністри оборони країн-членів НАТО у Брюсселі обговорюють протистояння російській загрозі

Цієї миті в Альянсі обговорюють і посилення свого східного флангу на тлі можливої загрози з боку Росії.

Відведення російських військ - основна тема, яку зараз обговорюють як в Україні, так і на Заході. Міністри оборони країн НАТО нині збираються у Брюсселі, там обговорюють одну з найбільших безпекових криз у Європі.

Про це розповіла кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко для ТСН.

Це вирішальний момент не лише для України, а й для глобальної стабільності загалом - так про безпекову кризу кажуть міністри оборони країн-членів НАТО, які вранці з’їхалися до штаб-квартири Альянсу. Цієї миті на своєму засіданні вони міркують, як протистояти російській загрозі. Генсек перед зустріччю заявив про готовність продовжувати діалог із Росією. Але водночас попередив, союзники готові й до найгіршого сценарію. З обнадійливими заявами про деескалацію генсек поки не поспішає. Каже, російські війська все ще біля українських кордонів. І недостатньо заяв про їхнє часткове відведення - Альянсу потрібні докази.

«Якщо вони дійсно почнуть відводити свої війська, то це те, що ми зі свого боку лише вітатимемо. Вони завжди переміщували сили туди-сюди й назад, так що лише те, що ми бачимо переміщення сил, бойових танків, не підтверджує реальне відведення», - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

У Кремлі вже заявили, що НАТО помиляється, коли каже про відсутність доказів. Цієї миті в Альянсі обговорюють і посилення свого східного флангу на тлі можливої загрози з боку Росії, яку західні лідери все ж вважають цілком імовірною. Хоча обнадійливі сигнали, що гірший сценарій не справдиться, - є, заявив сьогодні глава європейської дипломатії.

Водночас уже переміщається перша частина контингенту американської армії з Німеччини до Словаччини. Це заплановані навчання, які проводяться раз на два роки, і участь у них візьмуть близько 2000 американських військових. Після їх завершень вони повернуться на свої бази.

Російська загроза: у Брюсселі триває зустріч міністрів оборони країн НАТО | Новини світу

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