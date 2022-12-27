Мінкульт не рекомендуватиме продовжувати з УПЦ МП оренду двох соборів у Лаврі: кому їх віддадуть

За словами міністра, було створено міжвідомчу урядову комісію для перевірки використання майна Лаври УПЦ МП

Конституційний суд сьогодні визнав правомірним перейменування Української православної церкви та зобов'язав релігійні об'єднання відображати у назві належність до релігійної організації за межами України. Тож, тепер церква під керівництвом митрополита Онуфрія, найімовірніше, офіційно називатиметься – Російська православна церква в Україні. Сьогодні ж стало відомо, що представники УПЦ МП втратять право проводити богослужіння на території Верхньої Лаври, в Успенському та Трапезному Соборах.

Про це йдеться в ТСН.

В УПЦ МП спливає договір оренди. Власником цих приміщень є Національний заповідник "Києво-Печерська лавра".

Напередодні директор музею вже повідомив намісникові Лаври, скандальному митрополиту Павлу, що 31 грудня він зможе послужити у музейних приміщеннях востаннє. Сам Павло ще минулої неділі повідомив паству під час проповіді, що в лаврські собори їх більше – не пускатимуть. Ієрарх поскаржився, що мовляв декілька разів намагався додзвонитися до міністра культури Олександра Ткаченка з цього питання, але безуспішно.

За словами Ткаченка, нині вже створена комісія, яка визначить зокрема, чи за призначенням використовує УПЦ МП Нижню Лавру.

Олександр Ткаченко своєю чергою зазначає, що станом на неділю йому ніхто не телефонував, дзвінки розпочалися в понеділок. Зрештою, міністр зауважив, що не зобов'язаний спілкуватися з Намісником.

"Спливає угода про оренду Успенського та Трапезного храмів у Верхній Лаврі. Відповідно, до нас звернувся директор заповідника щодо інформування по цьому питанню. Ми, на виконання указу президента щодо перевірки стану справ використання майна Лаври, будемо рекомендувати таку угоду не продовжувати", – сказав Ткаченко.

Очільник Мінкульту повідомив, що було створено міжвідомчу урядову комісію для перевірки використання майна Верхньої Лаври. Поки триватиме перевірка, у цих приміщеннях богослужіння не відбуватимуться.

"Щодо іншого майна – є угоди, які тривають і поки що продовжуватимуться до завершення такої перевірки", – зазначив міністр.

Ткаченко нагадав, що 2013 року була укладена безстрокова угода на використання Нижньої Лаври УПЦ МП.

"Але нам доведеться перевірити, чи не було там порушень і з огляду на це ухвалювати рішення", – підсумував міністр.

Зазначимо, що наразі Нижня лавра знаходиться у віданні Української православної церкви (Московського патріархату), а Верхня лавра — у віданні Києво-Печерського історико-культурного заповідника. На території Верхньої лаври розташовані головні собори – Успенський і Трапезний, а також Троїцька надбрамна церква та Велика лаврська дзвіниця.

У Нижній Лаврі, де знаходяться печери, діє чоловічий монастир УПЦ МП, духовна семінарія, резиденція намісника Лаври і низка храмів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти впливових представників УПЦ (МП). ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цих осіб. Зокрема, під санкції потрапив і намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь).

Недавно українців обурив інцидент, коли в одному з храмів УПЦ (МП) на території Лаври жінки виконували пісню, яка прославляла Росію. "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь". У Києво-Печерській лаврі відреагували на скандал і відсторонили священника.