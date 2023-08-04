Мінний скандал: у Міноборони прокоментували ситуацію з неотриманими снарядами для фронту

Військові кажуть, що вже звернулись до суду та слідчих поліції.

Після появи в ЗМІ скандальної інформації про те, що одна з фірм начебто отримала від Міноборони 1,4 млрд гривень за постачання великої кількості мінометних мін, але по факту не передала ці боєприпаси, в оборонному відомстві прокоментували ТСН.ua цю гучну історію.

"У Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України опрацьовано запит Управління преси та інформації Міністерства оборони України у зв’язку зі зверненням журналіста ТСН.ua щодо надання інформації по державному контракту, укладеному між Міністерством оборони України (далі – Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Львівський арсенал" (далі – Виконавець)", - повідомило ТСН.ua Міністерство оборони.

У відомстві розкрили наступні подробиці: "У зв’язку з відсутністю поставки товару Замовнику, підготовлено та направлено Виконавцю п’ять претензій, щодо сплати штрафних санкцій за порушення терміну поставки товарів. Виконавцем в добровільному порядку претензії не задоволені".

До цього у Міністерстві оборони додали, що справа дійшла до суду.

"З метою захисту інтересів держави у особі Міністерства оборони України 17.03.2023 Міністерством оборони України подано до Господарського суду м. Києва позов про стягнення ТОВ "Львівський арсенал" попередньої оплати та неустойки. Господарським судом м.Києва 10 квітня 2023 відкрито провадження у справі, яку призначено до розгляду по суті", - звітують в Міноборони.

Як виявилось, цей мінний скандал вже розслідує і Нацполіція.

"Крім того, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - Ред.)", - повідомили нам в Міноборони.

ТСН.ua намагався зв’язатись з керівництвом ТОВ "Львівський арсенал", але більшість контактів, які є в публічному просторі, виявились неактуальними. ТСН.ua готовий надати можливість керівництву ТОВ "Львівський арсенал" висловити свою позицію щодо скандалу з мінами.

Раніше повідомлялось, що Україна вийшла на непогані результати по виробництву боєприпасів.

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