Мінометники працюють над звільненням решти території Херсонщини: аналізують попередні успіхи

Мінометники називають себе артилерією піхоти і підходять до ворога дуже близько. Вони мають лише чотири хвилини, аби встановити зброю, відстрілятись і змінити позиції, бо прилетить у відповідь, йдеться в ТСН.

Бійці Криворізької бригади нацгвардії нині на Херсонщині, тут частина російського залізяччя і досі іржавіє у полях. Військовий розповідає, як прокладали дорогу на Херсон.

“За першого ривка ми дійшли до Дудчан, але нас розділила річка. Десь у середині листопада ми почали повторний наступ у бік Херсона. Дудчани, той берег, ми взяли з другої спроби, Ну, і все у нас вдалося”, - розповідають бійці.

20-річний боєць на псевдо Воробей за майже рік на війні навчився добре вправлятися з мінометом. Згадує, під час звільнення Херсонщини, часто не спали по кілька діб. Ворог не гребував нічим - випалював фосфором, “стирав” цілі села. “Не спали дуже часто. Від пострілів ворожих, їхній танчик виїздив і працював по нас, спати було вже неможливо. Він просто знищував будинки через один, коли спалювали фосфором, просто була надія на удачу”, - каже Воробей.

Хлопці переконують, готові регулярно надсилати окупантам подарунки 120 калібру., допоки ті залишатимуться на українській землі.

Читайте також:

Ракетний обстріл Херсона: стовп землі здійнявся на десяток метрів вгору, засипав квартири через вибиті вікна

Росіяни кинули на Соледар найпідготовленіших “вагнерівців”, але українці щодня мінусують їх чи не сотнями

"Почув свист ракети і заціпенів": історія киянина, який дивом вижив під час вибуху на скляному мосту в Києві