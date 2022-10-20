"Мінськ-3": Путін хоче переговорів, бо програє на полі бою - пояснення експертки

Росія ще з літа намагається повернути Україну за стіл переговорів. І існує два сценарії лінії поведінки для Росії.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла голова напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

"Першою спробою пера була зернова угода, яка зараз добігає свого кінця і я не бачу інтересу для Росії її продовжувати, тобто дозволяти далі українським кораблям, або кораблям, які заходять до наших портів, вивозити українське зерно. Але це інша історія. Тобто це була перша спроба така серйозна формалізована, скажімо так, і з тих пір росіяни не припиняють спроб закинути вудочку, закинути гачок, сказати про те, що ми готові. І я думаю, вони в цьому абсолютно серйозні. Не про те, що вони готові домовлятися про припинення конфлікту, а про те, що їм потрібне перемир'я", - зазначила вона.

Золкіна пояснила, для чого Росії зараз це потрібно і чи потрібно їй це взагалі.

"Росія не має зараз достатніх кадрових ресурсів тут і сьогодні, вони не з'являться за тиждень, тут потрібно пару місяців ще, щоб, здійснювати ефективно оборону лінії розмежування, яка є зараз. Тобто, щоб не втратити ці території в умовах, якщо Україна продовжуватиме контрнаступ. У Росії резервів недостатньо. Ми побачили, як швидко сипався їхній фронт у Харкові і так само швидко він може посипатися у Луганській області, де у росіян немає можливості захищати всю територію області. Вони точно будуть там з певних позицій відходити так само швидко, як і в Харкові. Аналогічна ситуація і в Херсонській області. То їм потрібно наростити кадровий резерв не тільки для того, щоб спробувати наступати десь і відволікати українську армію, наприклад, від нинішньої лінії розмежування. Але і для того, щоб навіть захищати нинішню лінію розмежування. Як їм виграти цей час? Логічно, що їм треба спробувати зупинити контрнаступальні дії України. Політично чи воєнним чином. Воєнним чином вони на це вплинути не можуть, тому що ракети або дрони, які літають над українськими містами, вони не впливають напряму на дії української армії на полі бою. Вони тероризують населення, створюють певне відчуття паніки, як Росія сподівається, і певний такий хаос, як Росія думає, призведе на тиск з боку українського суспільства на українську владу, що, мовляв, давайте, вже починати говорити, бо так неможливо, ми не переживем зиму… Росії треба виграти час і створити ілюзію, що вона готова вести переговори", - розповіла експертка.

На думку Золкіної, існує дві базові лінії поведінки для Росії.

"Перше, як вони сподіваються, це можливість відновити Стамбульські переговори, повернутися до обговорень якихось політичних речей, то вони виграють час - найближчі пару місяців. За цей час вони збирають свої ресурси, вони накопичують якусь нову зброю , наприклад, Іран їм починає постачати додаткові ракети і додаткові дрони. Поряд з цим наступає холодна зима, яку Україна переживає дуже тяжко з розбитою енергетичною і тепловою інфраструктурою. Паралельно в Європі, можливо, проходять якісь там внутрішні дискусії на фоні браку енергії, на фоні підвищених цін і так далі, і от в сумі два-три місяці проходять у спробах начебто повернутися за стіл переговорів. І тим часом, якщо з'являється ця надія, так би мовити, на переговори, то Україні наші західні партнери, як сподівається Росія, будуть менше постачати зброї. І, відповідно, українські спроможності наступати чи навіть захищатися будуть меншими", - зазначає вона.

За словами фахівчині, це один сценарій. І він завершується тим, що Росі, як тільки накопичить необхідні ресурси, і настане потрібний момент – зима, холодна пора року, холодний ґрунт, лютий місяць, Україна два місяці мерзне, якщо росіяни й далі нищитимуть нашу інфраструктуру, і вони ідуть в новий наступ.

"Це один сценарій. Це - фейкове запрошення до переговорів, винятково, щоб виграти час", - наголосила вона.

Залкіна розповіла і про інший можливий сценарій, але зауважила, що для нього ще не настав потрібний час.

"Але є ще другий варіант дій Росії, коли вона цю спробу переговорів може використати для того, щоб реально почати шукати домовленості з Заходом. Я вважаю, що Росія оцінює таку можливість як цілком реальну, але просто для неї ще не настав час", - підсумувала вона.

Нагадаємо, за словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, російський диктатор Путін втретє попросив в Китаю політичного притулку і йому відповіли "так".

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