“Мінського гачка" більше не існує: Арестович передав привіти Лаврову та Путіну

“Мінського гачка" більше не існує: Арестович передав привіти Лаврову та Путіну

Радник керівника Офісу президента пообіцяв, що після повернення глави держави в Україну пролунають нові заяви щодо долі Мінських домовленостей.

Зняття з повістки переговорів у Білому домі так званого "Мінська" американською адміністрацією - це величезна поразка Путіна і всього російського режиму.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

Арестович нагадав, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров нещодавно заявляв про те, що Росія не дозволить Зеленському та Україні “знятися з з гачка Мінських домовленостей".

“Цього "гачка" більше не існує. Або, принаймні, України і Зеленського більше немає на цьому гачку”, - заявив радника очільника ОПУ.

За його словами, сторони домовилися про можливість модернізації Мінських угод через зміну або додавання стратегічних питань, які цілком змінять їхню повістку.

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“Пане Лавров, я переказую вам вітання: ми знялися з гачка Мінських угод. Володимир Володимирович, і вам теж великий привіт на цю тему. Це величезне наше досягнення”, - заявив Арестович.

На уточнювальне питання ведучої Наталії Мосейчук, чому не прозвучало відповіді, чи увійдуть США у якісь інші формати, які мали б з’явитися після “зняття з гачка Мінських угод”, радник керівника Офісу президента пообіцяв, що такі варіанти будуть озвучені пізніше.

За його словами, вимоги Копенгагенської конвенції не дозволяють озвучувати зміст офіційних перемовин до остаточного вирішення питання. “Я думаю, що президент приїде - і буде низка інформаційних заяв. Ми привезли п'ять варіантів вирішення різних проблем”, - стверджує Олексій Арестович.

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