Минули пік COVID: у МОЗ заявляють про позитивну динаміку, але бояться раптової повторної хвилі

У країнає Європи фіксують спалахи коронавірусу.
Вперше за 11 тижнів - два тижні поспіль в Україні поступово зменшується кількість тижневих випадків COVID-інфікування, шпиталізацій та смертей.
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
За його словами, це свідчить по позитивну динаміку. Крім того, протягом останні кількох днів зменшилася кількість зайнятих ліжок із киснем, а виписування почали переважати над госпіталізаціями.
"Це свідчить про те, що як країна ми вже минули пік. Прогнозовано - в нас буде зниження. Але з огляду на ситуацію в Європейському Союзі, в країнах Європи, де велике зростання, то є великий ризик, що може бути і повторна хвиля - відразу, яка розпочнеться", - каже очліьник МОЗ.
Ляшко вкотре наголосив, аби запобігти важкому перебігу хвороби - варто вакцинуватися від COVID-19.
Як повідомлялося, у НАН прогнозують до січня 2022 року буде тривати спад показників захворюваності і рівня смертності. До кінця цього року загальне число померлих від COVID-19, за офіційними даними, може сягнути до 90-100 тисяч людей. До слова, у 2021 році 57 тисяч людей померли через COVID-19.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.