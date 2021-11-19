Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Минули пік COVID: у МОЗ заявляють про позитивну динаміку, але бояться раптової повторної хвилі

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Минули пік COVID: у МОЗ заявляють про позитивну динаміку, але бояться раптової повторної хвилі

Associated Press

У країнає Європи фіксують спалахи коронавірусу.

Вперше за 11 тижнів - два тижні поспіль в Україні поступово зменшується кількість тижневих випадків COVID-інфікування, шпиталізацій та смертей.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. 

За його словами, це свідчить по позитивну динаміку. Крім того, протягом останні кількох днів зменшилася кількість зайнятих ліжок із киснем, а виписування почали переважати над госпіталізаціями.

"Це свідчить про те, що як країна ми вже минули пік. Прогнозовано - в нас буде зниження. Але з огляду на ситуацію в Європейському Союзі, в країнах Європи, де велике зростання, то є великий ризик, що може бути і повторна хвиля - відразу, яка розпочнеться", - каже очліьник МОЗ.

Міністр Віктор Ляшко про прогнози щодо епідситуації та як відбувається вакцинальна кампанія

Міністр Віктор Ляшко про прогнози щодо епідситуації та як відбувається вакцинальна кампанія

Ляшко вкотре наголосив, аби запобігти важкому перебігу хвороби - варто вакцинуватися від COVID-19. 

Як повідомлялося, у НАН прогнозують до січня 2022 року буде тривати спад показників захворюваності і рівня смертності. До кінця цього року загальне число померлих від COVID-19, за офіційними даними, може сягнути до 90-100 тисяч людей. До слова, у 2021 році 57 тисяч людей померли через COVID-19.

Читайте також: 

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Наступна публікація