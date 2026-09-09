Мінус 25 градусів , без світла та води: як Троєщина готується до найважчої зими

як Троєщина готується до найважчої зими

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Плюс сім градусів у квартирах. У такій холоднечі близько трьохсот тисяч людей торік виживали на київській Троєщині. Чи не повториться колапс цього року? Ми провели комунальну інспекцію найвразливішим районом Києва. І з’ясували, що мешканці, не чекаючи дива, подекуди взялИ підготовку до зими в свої руки.

Ба більше — готові ділитися досвідом. Чим комунальним активістам допомогла держава та місто — у спецпроєкті ведучої ТСН Наталі Островської «Енерго-незалежні».

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Як Троєщина готується до зими

Все можна прожити легше, якщо прожартувати. Блогерка Анна Барсівна, яку називають «королева» та «харизма» Троєщини згадує, що допомагало не зламатися минулої зими без світла, без опалення за мінусової температури. Інструкції з виживання були такі:

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«При повному блекауті, аби не померти з голоду треба робити нормальні запаси — ото тут запаси на підборідді — на животі запаси»

«У нас був взаємообмін енергії та любові. Немає світла, знімаю відео, немає тепла, пожалуйста, нема тепла. Випав сніг — ми топчемо сніг», — каже блогерка Анна Барсівна.

Анетта разом з маленькою донечкою та сином, як і інші двісті тисяч мешканців масиву «Троєщина», три дні жили без світла, тепла та води. Найжахливіше, що на вулиці були рекордні мінус 25 градусів. Поки енергетики повертали світло, тепло і воду у домівки, ДСНС розгорнули намети, куди люди приходили погрітися, випити чаю і зарядити гаджети. Такий собі пункт незламності облаштувала у себе вдома Барсівна:

«Ми поставили собі інвертор, перед цим було екофло дороге, потім поставили інвертор, бо не вистачало».

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На моральній енергії довго не протримаєшся, — каже блогерка, тому цього літа сусідами скинулися на утеплення труб у багатоповерхівці:

«Ми почали труби в будинку утеплили хоча у нас не ОСББ, а ЖЕК, але ми самостійно щось трошки робимо».

Хотіли б зробити більше, але в будинку не створили ОСББ. Пропоную Анетті поїхати до багатоповерхівки на Троєщині, де є ОСББ і подивитися, як там готуються до складної зими.

Ми на вулиці Лісківська. В очі одразу кидається доглянутий дворик і свіже утеплення «панельки». Чоловік з кавою — це Максим Петренко.

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«Ми приїхали від мого будинку, де ЖЕК. Це така космічна структура, секретна не можна достукатися додзвонитися, короткі шляхи туди чи довгі.

Саме головне знайти людину в будинку, якій буде небайдужий будинок. Може є людина яка займається зеленими насадженнями, знає доріжки у ЖЕК», — каже він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: -25°C, БЕЗ СВІТЛА ТА ВОДИ! Як Троєщина готується до найважчої зими

Максим — голова правління ОСББ за двома адресами. Каже, — з родиною взимку теж замерзав на Троєщині, ба більше, у його висотку влучив «Шахед». Будинок відновлюють. Про енергофективність цього ж будинку — на Лиськівській — почали думати, коли це не було трендом — 2018 року. За цей час встановили тепловий пункт, що дозволяє економити на опаленні, замінили трубопроводи опалення та утеплили їх, а цього літа завершили утеплення фасаду.

«У нас в певні моменти у квартирі було плюс сім. Люди, які мешкають з утепленої сторони минулої зими казали, що у них було плюс 15. Тобто утеплення в цьому питанні допомагає. Очікуємо, що жителі в умовах обстрілів можуть простіше пережити цю негоду», — розповідає він.

Також триває ремонт даху, після цього тут планують встановити сонячну електростанцію.

Підготовка багатоповерхівки до зими — справа дороговартісна. Близько 17 мільйонів гривень на утеплення фасаду і ремонт даху. Гроші на цей будинок вдалося отримати за програмою енергоефективності — 70/30. 70% від суми сплачує КМДА, а 30% ОСББ. Цією ж програмою скористалися і мешканці багатоповерхівки на вулиці Чорновола. У 2025 році на даху вони встановили сонячну станцію.

«Прийняли рішення, що внесок буде з кожного квадратного метру 112 гривень. СКЛ це орієнтовно на квартиру від 10 до 17 тисяч грн. За декілька місяців треба було зробити внесок», — розповідає чоловік.

У підготовці до цієї зими не зупинились і знову за програмою 70 на 30 — замінили труби і додали до сонячної станції три акумулятори.

Як поширити цей досвід, як зробити так, аби енергофективних будинків в Україні стало більше? Найголовніше — створіть ОСББ.

Всі програми: національного і міського рівня діють, тільки у співпраці з об’єднанням співвласників будинку, — розповідає Тетяна Бойко, співзасновниця та координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі «ОПОРА»:

«Найбільш успішними були осбб східної країни, це міста досить бідні, але в людей була надія на самих себе, там була велика самоорганізація, нині це міста, які дають кошти і кошти важливі у підготовці до зими».

Отже, варто запамятати, що в Україні нині діють міські та державні програми:

Конкурс енергоефективних заходів 70/30;

Співфінансування капітальних ремонтів;

Грошова допомога новоствореним ОСББ; (від 1 до 3,5 млн грн)

Відшкодування вартості придбаних незалежних джерел живлення;

Пільгові позика або кредит.

Державні програми:

Фонду енергоефективності

Зокрема, «Енергодім»,

«Гріндім»,

«ВідновиДім»;

Кредит 5-7-9;

Кредит «Фонду декарбонізації» (від 2 до 9% річних)

Світлодім (виділення від 100 до 300 тис. в залежності від поверховості/кількості під’їздів)

А також Постанова Кабміну № 353 (100% фінансування на генератор, інвертор + АКБ)

«Королева Троєщини» обмінялась телефоном з головою ОСББ Петренком. Той каже, аби тільки створити ОСББ треба щонайменше три місяці. Зробити енергоефективним будинок Аннети до зими вже не ніяк не встигнути, але все починається з першого кроку і нейбайдужості людей.

Головний секрет енергоефективності не лише у грошах, а й у бажані розібратися як це працює.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: -25°C, БЕЗ СВІТЛА ТА ВОДИ! Як Троєщина готується до найважчої зими

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