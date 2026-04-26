Мінус пів мільярда: що Україна зробила з флотом РФ за місяць

Військовий катер РФ

Українські Сили оборони за останні 30 днів уразили п’ять російських катерів і кораблів.

Журналісти “ТСН.Тиждень” зібрали їх у список за орієнтовною вартістю.

На п’ятому місці — катер типу «Грачення». Його вартість оцінюють у 5–10 млн доларів. Водночас цей тип суден використовується для протидиверсійних операцій, що робить його особливо цінною ціллю.

Четверту позицію посідає корабель, про знищення якого повідомляла СБУ без уточнення назви. Його вартість оцінюють від 30 млн доларів.

Трійку відкривають одразу два уражені великі десантні кораблі — «Ямал» і «Азов». Кожен із них оцінюється приблизно у 80 млн доларів.

Друге місце — у великого десантного корабля «Микола Фільченков», який був підбитий у Севастополі. Його вартість становить близько 100 млн доларів. Втрата одразу кількох десантних суден суттєво впливає на логістику російських військ, зокрема у забезпеченні окупованого Криму.

Найдорожчою ціллю став ракетний фрегат «Адмірал Макаров». Його вартість оцінюють щонайменше у 400 млн доларів. Судно зазнало критичних пошкоджень і, за оцінками, більше не зможе використовуватися для запуску ракет «Калібр».

Загалом за місяць втрати російського флоту можуть сягати близько пів мільярда доларів. Водночас ключовим є не лише фінансовий аспект, а й зниження можливостей РФ у застосуванні ракетного озброєння та забезпеченні військової логістики.

Удари по російській інфраструктурі: останні новини

У ніч проти 26 квітня дрони СБУ атакували військово-морську базу Чорноморського флоту РФ у Севастополі та військовий аеродром «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» заявив, що внаслідок ударів по нафтовій інфраструктурі Росія щодня втрачає близько 100 млн доларів доходу.

Раніше ми повідомляли, що Сили оборони України завдали нищівного удару ракетами «Нептун» по підприємству-виробнику дронів у російському Таганрозі. Також стали відомі результати ураження ворожого сторожового корабля в окупованому Криму.