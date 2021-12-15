Мінування, безпілотники і укріплення позицій: окупанти на Донбасі збільшують свої сили

Мінування, безпілотники і укріплення позицій: окупанти на Донбасі збільшують свої сили

Російські окупанти підсилюють свої підрозділи людьми і копають нові шанці, які одразу ж накривають колодами.

Близько півночі на Донеччині проросійські найманці поцілили в українського бійця. Його термінового евакуювали до шпиталю.

Про це йдеться 15 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Сьогодні, 15 грудня, від початку доби окупанти тричі атакували українські позиції. Поблизу Первомайського та Пісків вибухали ворожі міни, у напрямку Луганського стріляли з кулеметів.

Водночас, одразу на кількох ділянках уздовж передової, терористи почали мінувати територію — тепер ще й за допомоги безпілотників. Зросла на передовій і активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Після прольоту ворожого дрона на українські позиції летять набої гранатометів та кулеметів. Точність стрільби в окупантів залежить від ротації. На тому боці особовий склад змінюється щомісяця.

"Бувають ротації — тихо сидять, а буває заїжджають більш мотивовані, хочуть повоювати", — розповідає боєць з позивним "Шах".

Новини з фронту: вночі в Донецькій області проросійські найманці поцілили в українського бійця

"Шах" воює від 2014 року. Час від часу ходив на дембель а потім знову вертався на фронт.

"Приходять молоді хлопці, які не мають бойового досвіду. Якщо всі підуть, хто передаватиме їм досвід", — зазначає він.

Сліди російської агресії довкола укріплень наших бійців видно усюди — побиті скалками дерева, розкидані уламки боєприпасів і розтрощені будинки цивільних. Російські окупанти підсилюють свої підрозділи людьми. У оптику видно, як копають інтенсивно шанці і накривають їх одразу колодами.

Гуркіт важкої техніки по ночах, прольоти дронів і збільшення числа диверсійних груп, які намагаються виявити наші оборонні мінні поля, змушують українських вояків ще ретельніше готуватися до оборони.

Нагадаємо, що російська армія на Донбасі тренується приводити війська у бойову готовність.

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