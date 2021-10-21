"Міняє сенс в житті": Марків розповів про емоції від народження первістка

Приємною новиною поділилась дружина нацгвардійця у соціальній мережі.

У Віталія Марківа народилася дитина і своїми емоціями він поділився із журналістами ТСН.

Українського нацгвардійця майже три роки протримали в італійській в`язниці за ніби-то причетність до загибелі іноземного журналіста на війні на Донбасі. Після численних судів суд в Мілані повністю виправдав Марківа і майже рік тому він повернуся додому. І от дружина війського потішила усіх новиною – у родині Маркових народився синочок.

«Дуже багато емоцій. Я був в кімнаті очікування, щойно почув перший плач, ну не знаю, щось таке перемкнуло… І зразу стало зрозуміло, що це нова сторінка в нашому спільному житті, і який міняє сенс в житті, повністю воно змінює», - запевнив Марків.

Діана Марків

Марків, зізнався, що поки не може опанувати свої емоції. «Потім побачив малого, так якраз подивилися, так зійшлися на очах, типу ти мій, а я твій. Знайомство пройшло чудово, класний малий, здоровий, величенький», - додає нацгвардієць.

Родина вирішила поки тримати в секреті, як назвуть синочка, але щойно у дитини з’явиться свідоцтво про народження, обіцяли поділитись радістю.

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