Мир на землі кується в небі: ґвинтокрильники про польоти на окуповану "Азовсталь" і постріли далі, ніж можна

Хлопці бережуть те, що мають і вчаться витискати зі старих гелікоптерів все можливе і неможливе - наближаючи перемогу.

Українським асам на ще радянських "МІ-8" та "МІ-24" вдається неможливе. Але всі розуміють, що без нових машин і головне - нових пілотів - переломити перебіг війни буде важко, йдеться в ТСН.Тиждень.

Армійська авіація Сухопутних військ може підвезти нову партію зброї, евакуювати поранених з поля бою, і накрити склади чи позиції противника

Командир екіпажу Ігор, льотчик-штурман Богдан та борт-інженер Дмитро будь-якої миті можуть отримати бойове завдання. Гелікоптер, на якому прилетіли хлопці – Мі-17 - зі США, поліпшений варіант відомого транспортника Мі-8, який в Україні виконує вогневі задачі. “Знаєте, як купуєте машину - є погана комплектація, а є - добра. Це дуже-дуже добра комплектація”, - каже про свою машину Богдан.

В основному гвинтокрилий парк України – це борти по 40 років. Богдан – один з пілотів, що вдвічі молодший за машини, якими літає. Він прийшов у частину курсантом за лічені місяці до війни. “Перші бойові вильоти, всім було страшно. Коли сідаєш в кабіну, натискаєш кнопку запуску, пішли вінти і страх зникає”, - твердить він.

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Каже, за перший місяць бойових дій у небі провів більше, ніж за 5 років навчання в університеті. “Під час навчання - це в районі 30 годин було, це мізер. За 6 днів я налітав 24 години”, - каже 23-річний пілот.

Командир Ігор - учасник численних миротворчих місій ООН, має 2000 годин нальоту. Але війна в Україні змушує вчитись навіть найдосвідченіших, зокрема нічним польотам. “Вночі ризик набагато більший, навіть банально щось зачепити”, - каже чоловік.

Гелікоптерники можуть навчатися на будь-якому майданчику, їм не потрібно щось спеціально облаштовувати. Так десь далеко в тилу на звичайнісінькому полі з червоними прапорцями і вдень, і вночі відбуваються навчання. Тут йде вишкіл і молодих льотчиків і тих, хто прийшов до війська з цивільної авіації.

25-річний Дмитро за фахом військовий льотчик, позаду 5 років університету, і трохи бойового досвіду. Але каже, що більше практики, то більше шансів вижити. “Війна змінюється і дає щось нове і ти мусиш просто прилаштовуватись до цього, бо інакше ти не виживеш”, - певен борт-інженер Дмитро.

Росіяни на авіаторів весь час полюють, тож аби стати непомітним для ворожих ППО вони буквально ковзають над дротами і верхівками дерев. Саме так Богдан прорвася торік у глибокий тил ворога, таким був шлях в оточену “Азовсталь”. “Були і ракети і стрілецько гарматне озброєння, феєрверки були. Нас зберіг Бог, у нас ні одної царапинки”, - розповідає Богдан.

Стріляти в таких умовах теж доводиться специфічно - після низького польоту вертоліт задирає носа вгору, стріляє і стрімко йде в бік і низ - це називається “кабрування”. Так і ракети летять далі замість 2 кілометрів - 6 і збити борт значно важче.“Ми не можемо уражувати окремо стоячу ціль, таке як танк. Ми накриваєм площу, певний квадрат, і там розліт осколків своє робить”, - розповідає Ігор.

Максимально за один раз гелікоптер може випустити 40 ракет С-8, накриваючи площу, 300-400 метрів. Та навіть після успішних пострілів, бій не закінчується, часто навздогін вилітають ворожі штурмовики. Тут знадобиться та сама маневреність і вміння відвернути увагу.

Кожен бойовий політ - це ще й неймовірні фізичні навантаження. Людину кидає вгору і вниз, відчуття, що у центрифузі, повна дезорієнтація, а льотчику треба одномоментно виконувати купу задач: слідкувати за висотою, швидкістю, не залетіти у ворожий сектор, якщо вертоліт іноземний, то ще й перекладати в голові показання. І при всьому цьому зробити точний постріл.

Це одна з причин, чому хлопці так чекають сучасні гелікоптери з-за кордону. Дальність постріла, швидкість, стійкість до перевантажень - це полегшує завдання знищити ворога і вижити самим. Поки ж хлопці бережуть те, що мають і вчаться витискати зі старих гелікоптерів все можливе і неможливе - наближаючи перемогу.

Від кожної випущеної ракети на навчаннях зберігається ракетна гільза, яку потім стає сувеніром із символічним написом: "Мир на землі кується в небі".

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