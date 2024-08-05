Мирні переговори із Україною: США притиснуть Цзіньпіна до стінки, щоб той натиснув на Путіна - експерт

США знайдуть метод тиску на Китай, щоб лідер КНР Сі Цзіньпін натиснув на Путіна про початок мирних переговорів із Україною.

Таку думку висловив заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua.

"Щоб зрозуміти гру Китаю, треба розуміти їхні ключові інтереси. По-перше, Сі хоче демонструвати себе світовим лідером, адаптуючи цей імідж до різних аудиторій. Для Росії світовий лідер — це сильний політик. Для держав Глобального півдня - це той, хто відстоює їхні інтереси. Для Заходу — це відповідальний політик. Тобто, для кожної із цих аудиторій КНР надсилає свої меседжі. Разом із тим, Китай чудово розуміє, що попереду невизначені часи. З огляду на те, що економіка Китаю тільки оговталася від ковіду й показує не такий високий темп зростання, як очікувалося, їм треба на щось спертися", - зазначив він.

На його думку, у разі загострення відносин зі США Китай буде змушений опиратися на Європу, яка є союзником Америки.

"Тоді постає питання: чи будуть готові європейці сваритися з американцями заради Китаю; й витрачати на китайські продукти, коли не вистачає на зброю. Китай у цих умовах звісно зацікавлений у тому, щоб ситуація була приблизно на рівні статус-кво", - вважає Герасимчук.

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Що для цього потрібно?

За його словами, для цього Китаю потрібно зберігати видимість інтенсивних переговорів з Європою й розуміння європейських інтересів.

"Стримування Росії, очевидно, є європейським інтересом, і Сі формує відповідний меседж для європейців. Чи готовий Сі насправді стримувати Росію? Перемога Росії - не вигідна Китаю так само, як і її програш. Перемога зробить Росію третім гравцем у компанії із двох (Пекіна й Вашингтона - ред.), а третій, як-то кажуть, зайвий.

З іншого боку, додає експерт, програш Росії означатиме перемогу Заходу, а це Сі теж не потрібно, "бо тоді зіграти на двох не вийде, можливо, й самому доведеться поступитися місцем серед лідерів світового рівня".

"Тож, у всій цій грі Китай продовжить стежити за тенденціями, рухаючись як флюгер. Сі явно не буде намагатися ініціювати переговори. Якщо він побачить перспективу переговорів, звісно, він зробить все, щоб вважали, що він є їхнім головним драйвером. Якщо ж він бачитиме безперспективність таких переговорів… А, чи хоче Росія справжніх переговорів? Ні. То, навіщо Китаю вв'язуватися в цю гру? Зараз ми маємо радше театр, який має продемонструвати наміри, але аж ніяк не дієві кроки", - підсумував Герасимчук.

Нагадаємо, Україну штовхають до переговорів з Путіним. Експерти відповіли, чого хочуть США та ЄС.

Китай хоче бути в центрі угоди між Україною та Росією, та в центрі взагалі всього, що відбувається в світі — міжнародний експерт

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