Мирні переговори між РФ та Україною: президент Естонії припустив, коли і за яких умов це станеться

Спочатку потрібно завершити бойові дії, а тоді сідати за стіл переговорів, підкреслив він.

Росію треба посадити за стіл переговорів, але зараз з її боку лунають не дуже притомні пропозиції.

Про це розповів президент Естонії Алар Каріс в ексклюзивному інтерв’ю з міжнародною оглядачкою ТСН Яною Слєсарчук.

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"Ми усі хочемо зупинити цю війну. Питання у тому, як зібрати всіх за столом переговорів — Україну, Росію та інших партнерів, та які пропозиції лежатимуть на цьому столі. У цей конкретний момент звучать не дуже притомні ідеї з російського боку, зокрема, щоб НАТО повернулося до розмірів 1997-го. Як би ми не хотіли зупинити війну, єдиний мирний план, на який ми пристаємо зараз — це український або формула Зеленського. Це наш мирний план", — сказав президент Естонії.

Він наголосив, що спочатку потрібно завершити бойові дії, а тоді сідати за стіл переговорів.

"Росія і раніше брала участь у тих чи інших переговорних процесах, але поки це скоріше гіпотетичне питання. На яке важко відповісти. Ми всі можемо уявити переговірників за столом, колишніх ворогів, які обговорюють майбутнє різних країн, але нам, передусім, потрібно зупинити війну, а потім вже сідати за стіл", — зазначив Алар Каріс.

Він впевнений, що війна в Україні завершиться, як і всі інші, але питання — коли.

"Рано чи пізно всі війни закінчуються. Ця війна не виняток. Це означає, що нам, разом із Україною, треба, аби це сталося. Не можна говорити про мирну угоду без участі агресора. Він має там бути. Питання у тому, на яких умовах вести цю розмову", — підсумував естонський президент.

Нагадаємо, у Туреччині зробили заяву про закінчення війни в Україні та мирні переговори.

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