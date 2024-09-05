"Мирні переговори" від Путіна: політолог пояснив, чи хочуть у Кремлі закінчити війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що мовляв "Росія готова повернутись до так званих Стамбульських угод" та нібито розпочати мирні перемовини з Україною.

"Чи готові ми з Україною вести переговори? Ми ніколи не відмовлялися від цього, але не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були узгоджені та фактично парафовані у Стамбулі", - сказав Путін.

Зазначимо, що ще напередодні "Саміту миру" російський диктатор вимагав від України відмовитись від всіх окупованих територій та "подарувати" Росії Запоріжжя і Херсон. Путін заявляв, що його влаштує "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація".

Проте сьогодні свою мантру про "денацифікацію та демілітаризацію" диктатор забув і можна навіть подумати, що його апетити зменшились після Курської операції. Чи так це? Чи хоче Путін реальних переговорів? Про це ТСН.ua запитав у політолога, голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка.

Володимир Фесенко / Фото: УНІАН

Політолог пригадав, що таке "стамбульські домовленості"

Володимир Фесенко зауважив, що Путін часто любить говорити про так звані "стамбульські домовленості". Проте їх по-суті ніколи не було. І те, чого вимагає РФ є вкрай невигідне Україні через суттєві обмеження для Збройних сил.

"Перше, що треба мати на увазі всім – не було жодних "стамбульських домовленостей". 29 березня 2022 року у Стамбулі були попередні домовленості про відведення військ від Києва, були пропозиції київської сторони про те, що ми готові піти на певні домовленості з Росією. Українська сторона представила компромісні пропозиції, але домовленостей не було. Те, на що Путін посилається – це російський проєкт договору від 15 квітня 2022 року, який ніким не підписувався, не ратифікувався. Для України він неприйнятний, бо там йшлося про скорочення Збройних сил. Тому це – лицемірство з боку Путіна", - пояснив Володимир Фесенко.

Чому Путін заговорив про мирні переговори

Політолог зауважив, що сьогоднішня заява – це черговий ультиматум російського диктатора. Фесенко зазначив, що Путін і досі вважає, що переможе Україну у війні на виснаження або ж готовий прийняти капітуляцію.

"Те, що він говорить – це тактика і не більше того. Не слід сприймати кожну окрему заяву Путіна буквально. Тому, що якщо почитати його заяви, він говорить і про інше, зокрема і про те, що Росія може перемогти Україну шляхом війни на виснаження. Він робить пропозиції – або ви домовляєтесь з нами, відходячи від так званих "стамбульських домовленостей", хоча вони морально застарілі, ситуація змінилась. Зокрема йдеться про те, що Росія анексувала українські території. На мій погляд, можна відповісти Путіну так – ти хочеш повернутись до "стамбульських домовленостей", а чи означає це те, що Росія відмовляється від анексії окупованих територій. Хай він дасть відповідь", - сказав він.

Володимир Фесенко зауважив, що заяви про готовність до "мирних переговорів" Путін робить, щоб заспокоїти росіян та Захід.

"Я думаю, що це чергові сигнали для Заходу, частково для російського суспільства, частина якого налякана загостренням війни. І Путін демонструє – ми готові воювати і перемогти Україну, але ми готові домовлятися на російських умовах. Важливе не посилання на Стамбул, це не означає, що Путін готовий домовлятися. Нічого подібного, він повертається до тактики ультиматумів на адресу України. Він акцентує увагу на наступ Росії на Покровськ, це показово. Тому нічого нового сьогодні від Путіна не пролунало, його риторика не змінилась. Він просто повернуся до класичної позиції, що він не відкидає ідею переговорів, це його гра із Заходом, Китаєм та іншими країнами Глобального Півдня, які наполягають на переговорах. Але він знову хоче вести переговори з позиції сили" - сказав політолог.

Заяви Путіна про українську владу та "захист українців"

Володимир Фесенко зауважив, що після ракетного терору Харкова, Полтави, Києва, Запоріжжя та Львова, знищення міст та сіл у Донецькій області, російський диктатор цинічно говорить про якийсь "захист українців".

"Путін з одного боку заявляє про "захист українців" - це цинізм та лицемірство, він вбиває. Дуже цікавий захист – він захищає, коли вбиває", - каже Фесенко.

Політолог вважає, що "інопланетянин" у цій історії – це Путін, який повірив у власну пропаганду та нічого не знає про українців та Україну.

"А щодо "інопланетян" при владі в Україні – це примітивна та викривлена пропаганда. Путін живе в іншій реальності. Для нього створили картинку про "українських нацистів", що Росія "звільняє" українців. Якщо звільняє, то чого українці не підтримують Путіна?", - вважає політолог.

Володимир Фесенко зазначив, що у маячню Путіна можуть повірити лише у Росії.

"Але ці всі заяви та фейки можуть спрацювати тільки для недалеких осіб, російського плебсу, який одурманений російським телевізором. От вони цю дурню сприймають всерйоз. Але в Україні, на Заході цього всерйоз не сприймають. Тому в ролі інопланетян, які живуть у паралельному вимірі – тут Путін. Путін нічого не знає про українців, про Україну. Для росіян це прокатить, але для інших – ні", - пояснив він.

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