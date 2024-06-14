"Мирні" переговори з Росією: як від 2022 року окупанти висувають ультиматуми і чому РФ не хоче закінчити війну

Під час Саміту миру в Швейцарії російську агресію таки назвуть агресією. В останні дні перед тим, як делегації з понад 90 країн рушать до Люцерни, чернетку підсумкового документа помітно змінили. Наголосивши: до уваги під час обговорення братимуть лише ті мирні пропозиції, які відповідають міжнародному праву та статуту ООН. Це трохи зменшило кількість учасників, зате - ліквідувало можливі загрози для України.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Спроби переговорів з РФ 2022 року

28 лютого 2022 року - четвертий день повномасштабної російської війни. Перша спроба поговорити з ворогом обличчям до обличчя, її організовує телефонним дзвінком до Зеленського самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко. До цього переговори пропонує головно російська сторона, але звучать ці пропозиції схоже на ультиматуми.

"Все що пропонувала Росія з першого дня повномасштабного вторгнення - виключало компроміс", - каже Михайло Подоляк.

До Гомеля українська делегація тоді летить через Польщу, бо саме з півночі, з території Білорусі, в цей самий час російські війська все ще намагаються завойовувати Україну. Росіяни привозять чернетку мирної угоди, українці прямо кажуть: капітуляцію, бо це саме вона - ніхто не підписуватиме. Після двох наступних раундів у березні - теж в Білорусі, у Біловезькій пущі - розмову вирішують перенести до Туреччини.

29 березня 2022 року. Стамбул. Остання реальна спроба покласти край війні дипломатичним шляхом - тепер на території президента Ердогана, якому теж подобається роль миротворця. З російського боку помітних зусиль докладає олігарх Абрамович, по його майну вже встигли вдарити антиросійські санкції. Умови, які тоді озвучила українська делегація на чолі з Давидом Арахамією, геть відрізнялися від нинішнього мирного плану Зеленського.

Зокрема прозвучала теза про відмову від вступу в НАТО в обмін на отримання міжнародних гарантій безпеки. Статус Криму мали обговорювати на рівні президентів протягом наступних 15 років, Україна мала б зобов'язатися не повертати півострів військовим шляхом. При цьому українські перемовники роблять дуже обережні заяви на камери, адже розуміють як це сприйматимуть на батьківщині.

Росії цього мало. Відчувши готовність до поступок, Кремль вимагає затвердити російську мову другою державною і скоротити - в неприйнятний для України спосіб - українські Збройні сили. Потім Путін скаржитиметься: мовляв, це тодішній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон особисто зіпсував нагоду домовитися. Але заяви про те, що росіяни не готові до переговорів - так само, як від британців, звучали й від американців, зокрема особисто держсекретаря Ентоні Блінкена.

30 вересня 2022 року на сайті президента України оприлюднено рішення РНБО, з красномовним пунктом номер один: констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації Путіним. Тієї ж осені, під час саміту великої двадцятки в Індонезії Зеленський оприлюднює формулу миру з десяти пунктів.

"Радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, тобто трибунал для винних в агресії і компенсація збитків, протидія екоциду, гарантії безпеки для України і фіксація закінчення війни", - йшлось у заяві.

Що вимагає Росія

Саме на основі цього плану почали готувати Глобальний саміт миру в Швейцарії. Але далі - стартував парад проросійських ініціатив.

Після ухвалення в ООН української резолюції про принципи мирного врегулювання, у річницю російського вторгнення свій так званий "мирний план" оприлюднює Китай, який від початку російської агресії ще в 2014 тримався нейтралітету і демонстративно не помічав порушення міжнародного права Росією. Китайський план - тримається одразу на двох стільцях: хоча Пекін і закликає поважати суверенітет України, водночас - наполягає на знятті антиросійських санкцій і негайному припиненні вогню, без виведення російських військ з української землі.

Зеленський і Джонсон

"Китаю немає особливої віри, бо вони досі не спромоглися засудити незаконне вторгнення до України", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За кілька місяців потому, 16 травня 2023 - ще один мирний план оприлюднюють шість лідерів країн Африки. Від України вимагають негайних переговорів з Росією, хай російські війська і залишаються на українській території. Таким чином Кремль отримує альтернативи українському плану - наче, і не написані власною рукою, але за духом - проросійські.

Кандидат у президенти і колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обіцяє завершити війну за добу, щойно стане президентом. Натякаючи: Україну треба просто примусити до поступок. Цей погляд розділяє одіозний мільярдер Ілон Маск. В Європі адвокати Путіна, які переконують: мир запанує, щойно припинити постачати Україні зброю - це угорський прем'єр Орбан і словацький прем'єр Фіцо.

Війна в Україні

Глобальний саміт миру

Тож не дивно, що коли Росії не вдається відвернути більшість держав світу від участі в глобальному саміті миру - Кремль зробив усе, щоб зіпсувати його повістку. І руками нейтральних чи лояльних до себе країн майже продавив у чернетку підсумкової заяви швейцарського саміту небезпечне для України формулювання: що в мирному діалозі розглядатимуть усі мирні ініціативи, а не лише український план. Це формулювання в останній тиждень все ж вдалося змінити.

В день, коли про це стає відомо, роздратований Путін озвучує російський ультиматум. Вимагає віддати Росії Крим, а також Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську область - повністю. Назавжди відмовитися від НАТО. І скасувати санкції проти Росії.

"Таким чином Росія говорить що ми не будемо платити за цю війну, не будемо нести юридичну відповідальність не будемо відповідати за злочини, які ми чинили і будемо вважати, що ми виграли цю війну. отак це виглядає", - сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Півтора десятки держав взагалі відмовилися від участі в саміті чи помітно понизили рівень делегації через те, що проросійські поправки все ж скасували в останній тиждень. Однак раніше у гонитві за кількістю учасників, Україна ризикувала стратегічною втратою: вимушеною згодою обговорювати усі без виключення мирні пропозиції нарівні з власним планом. Сьогодні Путін на камери продемонстрував небезпеку такого підходу.

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