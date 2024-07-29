"Мирні плани" для закінчення війни: що пропонують Макрон, Джонсон, Трамп і Китай

В свій час президент Володимир Зеленський представив "формулу миру", яка є основою для завершення війни. Але деяким країнам та окремим політикам цього мало: з різних причин – щоб зміцнити авторитет на міжнародній арені або справити враження на внутрішню аудиторію – вони пропонують свої "мирні ініціативи". Ба більше, з часом навіть риторика президента України почала змінюватися. Заяви Зеленського щодо переговорів з Росією стали не такими різкими.

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"Мирні плани" для України

На тлі військової агресії Російської Федерації проти України з’являється все більше мирних ініціатив щодо припинення цієї війни. Офіційний Київ, як і його основні західні союзники, наголошують на тому, що врегулювання конфлікту все ж таки має відбуватися на основі української "формули миру". Президент Володимир Зеленський заявив, що, окрім того, щоб бути сильним на полі бою, Україна також повинна розробити зрозумілий мирний план. Він повинен бути готовим вже до кінця поточного року. Як зазначив президент, після саміту миру Київ працює над трьома детальними планами, які стосуються: енергетики, продовольчої безпеки, обміну. Щодо цих сфер буде підготовлений план вже найближчим часом. Зокрема, щодо інших пунктів української "формули миру" також буде розроблений сукупний план, який пізніше покладуть на стіл партнерам.

Нагадаємо, що "українську формулу миру" було представлено восени 2022 року під час саміту "Великої двадцятки" в Індонезії. Цей план включав в собі 10 обов’язкових пунктів. Однак наразі на тлі затримки західної допомоги, підсумків Саміту миру у Швейцарії та російського наступу на Харківщині риторика президента України стала менш різкою. Наприкінці червня 2024 року Зеленський в інтерв'ю закордонному виданню навіть припустив ймовірність перемовин із РФ. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну модель – тристоронній договір із посередниками, який задіювали щодо роботи "зернового" коридору.

Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві. Про які країни, що могли б стати посередниками, йдеться – наразі невідомо. Ймовірно, що серед них буде Туреччина, яка неодноразово заявляла про свою готовність до посередництва.

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Росія проти

В свою чергу, Росія категорично відмовляється обговорювати пропозицію України. Очільник російського МЗС Сергій Лавров продовжує запевняти, що вони не відмовляються від переговорів про завершення війни. Водночас він каже, що в Україні та на Заході цитую: "розмовляти нема з ким". Нещодавно на зустрічі з африканськими лідерами Володимир Путін заявив, що повномасштабна війна з Україною, розпочата Росією, досі триває тільки з вини Києва і вже могла б закінчитися миром. На підтвердження своїх слів президент Росії продемонстрував гостям якісь документи, нібито підписані українською владою минулої весни після переговорів у Стамбулі, а потім звинуватив Київ у зриві мирних домовленостей.

Що пропонує Білорусь

Білорусь стала першим майданчиком для переговорів з Росією. Вони почались ще 27 лютого 2022 року – на кордоні у районі Прип’яті. Далі відбулось ще дві зустрічі у березні, але вони закінчились безрезультатно й згодом були перенесені до Стамбула. Неодноразово змінювалась й позиція самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо російського вторгнення. Якщо спочатку він звинувачував Київ у підготовці нападу та визнавав участь Білорусі у нападі на Україну, то згодом заперечив будь-яку причетність до цього. 31 березня 2023 року білоруський лідер запропонував припинити бойові дії в Україні та оголосити перемир’я без права переміщення війсь к з обох сторін. 7 квітня 2023 року білоруський диктатор заявив, що хоче брати участь у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні.

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Що каже Лукашенко?

Примітно, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 13 липня прибув на нараду у район неподалік від українського кордону і заявив, що наказує відвести білоруські війська. Про це повідомило білоруське державне агентство BELTA. Лукашенко заявив, що напруженість на кордоні з Україною ліквідовано нібито після значної ескалації обстановки деякий час тому, на що білоруська сторона "змушена була реагувати".

У ході того ж заходу він зазначив, що планує обговорити "подальші кроки по Україні" з президентом РФ Володимиром Путіним, і наголосив на необхідності розпочати діалог, щоб запобігти ескалації у війні.

Ну про «такіє же люді как і ми» - це Лукашенко схибив, бо українці ніколи не нападали ні на Білорусь, ні на Росію. Я вже мовчу про ті звірства, які чинить Росія проти України, а Білорусь піддакує кривавому диктатору Путіну та ще й дозволяє використовувати свою територію для ударів та нападів на Україну російськими військами.

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Туреччина у війні Росії проти України

Туреччина стала другим майданчиком, де відбулись переговори України та Росії щодо укладення миру, вони тривали від 10 до 30 березня 2022 року у Стамбулі. Однак також завершились безрезультатно.

"Мирні плани" завершення війни

Урожайним на "мирні плани" для України був 2023-й рік. Тоді дружні до Російської Федерації країни пропонували свої бачення завершення війни в Україні. Звичайно ж, на умовах Москви. У червні 2023 року у ЗМІ з'явилася інформація, що африканські лідери представлять свій "мирний план". Reuters із посиланням на проєкт рамкового документу повідомило, що мирний план начебто включав відведення російських військ, виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та послаблення санкцій. А у лютому 2024 року Китай, який у війні Путіна стоїть на боці РФ, хоча відкрито про це влада не заявляє, показав свою "мирну угоду". Цей документ, до якого увійшло 12 пунктів, був оприлюднений на сайті МЗС Китаю. У Зеленського відреагували на цей план. Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що пропозиції Китаю щодо війни РФ в Україні не несуть в собі ідеї "мирного плану", вони скоріше пропонують замороження конфлікту.

Варто зазначити, що Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення до України. Китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, вони не підтримали Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ до України, але з іншого - не стали виступати проти вторгнення.

Також Китай неодноразово закликав владу України і РФ до мирного врегулювання конфлікту. Однак, у липні 2024 року, під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю було отримано чіткий сигнал про підтримку суверенітету та цілісності України з боку КНР. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 24 липня.

У травні 2024 року Туреччина, яка від початку повномасштабної війни, неодноразово заявляла про бажання бути посередником, представила свої "мирні пропозиції" щодо закінчення війни, які насправді означали "заморозку" бойових дій, а не завершення. Тоді видання "Новая газета Европа" із посиланням на джерело, знайоме із документом, опублікувала проєкт договору, який передбачав явно проросійські умови закінчення війни. Очевидно, що вони були відхилені українською владою.

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Що пропонує Франція

Президент Франції Еммануель Макрон має особливу думку щодо встановлення миру в Україні, яка дещо відрізняється від офіційної позиції Заходу. Так, на початку вторгнення російських військ французький лідер пропонував Володимиру Зеленському поступитись часткою суверенітету й територій задля укладення миру з Росією. Крім того, Макрон закликав не принижувати Росію після закінчення війни з Україною. 19 квітня 2023 року стало відомо про так званий "план Макрона", який передбачає початок мирних переговорів за посередництва Китаю. Президент Франції навіть провів консультації з Сі Цзіньпіном під час візиту до КНР. "План Макрона" також передбачає створення міжнародної структури, яку можна було б використати як основу для майбутніх переговорів.

Втім, у Єлисейському палаці стверджують, що всі союзники знають про "мирний план" Франції, а можливі переговори мають базуватися на міжнародному праві та повазі до суверенітету України. Водночас сам Макрон неодноразово заявляв, що підтримує пропоновану президентом Зеленським "формулу миру", яка передбачає насамперед повне виведення російських військ з усієї української території, включно з Кримом.

Бразилія і Китай

Ще один план для припинення російсько-української війни очільник МЗС Китаю Ван Ї і головний радник президента Бразилії Селсо Аморім погодили під час зустрічі у Пекіні 23 травня 2024 року, заявили у Міністерстві закордонних справ Китаю. Замість оригінального, представленого у лютому 2023 року, цей план містить не 12, а значно менше пунктів, втім, за дуже багатьма з них він нагадує переформульований китайський. Серед них:

заклики до "деескалації" та утримання від "роздмухування вогню"

акцент на переговорах як "єдиному життєздатному рішенню кризи"

заклики до запобігання гуманітарній кризі, захисту цивільного населення і обміну полоненими

запобігання розповсюдженню ядерної зброї та захисту АЕС

захисту стабільності глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів постачань.

Порівняно з китайським планом, із цього зник пункт про сприяння експорту зерна (після того, як Україна спромоглася забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі, відігнавши російський флот). Пункт про скасування "односторонніх санкцій" трансформувався у заклик "докласти зусиль для посилення міжнародного співробітництва у сфері енергетики, валюти, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки та безпеки критичної інфраструктури, включаючи нафто- і газопроводи та волоконно-оптичні мережі". А пункт про відмову від "менталітету холодної війни" – у заклик "протидіяти поділу світу на ізольовані політичні або економічні групи".

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Борис Джонсон про "мирний план" для України

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Британський політик зазначив, що цей "мирний план" може покласти край війні на вигідних для України та Заходу умовах. На думку Джонсона, якщо Дональд Трамп стане президентом США, то зможе закінчити війну в Україні згідно з цим планом.

Цей план включає, що:

Захід дозволяє Україні бити ракетами ATACMS і Storm Shadow та іншою зброєю по аеродромах на території Росії. Коли війська агресора будуть відкинуті, Путін "міг би запропонувати угоду".

Росія відступає до кордонів станом на 23 лютого 2022 року. Підконтрольна Києву територія України визнається вільною країною з перспективою швидкого вступу до ЄС і НАТО.

Після завершення війни, частина українських військ дислокується у країнах Європи та замінює частину з 70 тисяч військових США, розміщених для стримування ймовірної агресії РФ.

Це дозволить Трампу "заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власного захисту, що є однією з його ключових цілей". Росія оголошує, що "Спеціальна воєнна операція" виконала своє завдання і "денацифікувала" країну. Для російськомовного населення України запроваджуються особливі заходи захисту.

Варто також зазначити, що 2 липня Віктор Орбан відвідав Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі прем'єр-міністр Угорщини закликав Зеленського припинити вогонь і погодитися на "мирні переговори".

В свою чергу Зеленский заявив, що для припинення вогню має бути "дуже чіткий план". В інтерв'ю Bloomberg він сказав, що переговори про припинення вогню можливі тільки на "зрозумілому міжнародному майданчику" у присутності країн, лідерам яких довіряють.

"З приводу ceasefire (припинення вогню - ред.) я чітко пояснював: у нас були сотні зустрічей ще з Мінських угод, багато років тому домовлялися сторони про ceasefire між Україною та Росією, і Росія все це постійно зривала і вбивала наших людей", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в ISW оцінили, кому принесе користь заяви РФ про припинення вогню.

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