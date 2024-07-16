Мирний план буде у листопаді, на Саміті миру має бути РФ: Зеленський шокував гучними заявами

Україна має не тільки дрони власного виробництва. Удари по Росії та вступ до НАТО. Головне зі слів президента.

Нова пресконференція Володимира Зеленського наробила галасу! Президент України зробив нові гучні заяви про вступ до НАТО і назвав чітку умову для цього; пояснив, що відбудеться у разі перемоги на виборах президента США Дональда Трампа; розповів про внутрішні перестановки та, зокрема, про можливу відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також назвав конкретні цифри потрібної Україні ППО та літаків F-16, аби закрити небо від російських ракет.

Основні тези з пресконференції президента – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Результати Саміту НАТО

Зеленський назвав цьогорічний Саміт НАТО найпотужнішим з усіх, що був, принаймні по результатах для України, і перелічив, що отримає держава.

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Коли Україну запросять до НАТО?

Ба більше, Зеленський озвучив конкретну причину, чому Україну не беруть до НАТО: ті не можуть запросити до об’єднання країну у стані війни.

Чого очікувати від наступного Саміту миру?

Але наступний крок – Саміт миру. Президент зазначив, що план для другого Саміту миру буде готовий до листопада. Ймовірно, він відбудеться в Катарі. Що цікаво, Зеленський вважає, що представники РФ мають там бути.

Що буде, якщо до влади прийде Трамп?

До того ж це все – період виборів у США. Питанням – хто ж буде президентом і що буде, якщо американці оберуть Трампа – актуальне як ніколи. Тож як це все ж таки вплине на Україну – слухайте далі.

Зміни у Кабміні: кого звільнять?

Та не менше журналістів цікавило питання про внутрішньополітичні зміни. У ЗМІ останнім часом почали з’являтися повідомлення про відставку прем’єр-міністра Шмигаля. Зеленський не змовчав і зазначив, що не відкидає можливості проведення перестановок у складі Кабінету міністрів.

Скільки систем ППО та літаків треба для "закритого" неба?

Пройшлися і по питаннях фронту та оборони. Зеленський заявив, що Україна отримає серйозне підсилення ППО, а також F-16. Але кількість літаків досі "нестратегічна", і їх все ще буде недостатньо, аби переламати фронт.

Удари по РФ і новітні розробки українців

А от питання – коли Україна зможе бити вглиб Росії – залишається відкритим. Хоча Зеленський влучно зазначив, що раніше багато речей були недоступні для України, які тепер працюють на нашу користь. Він додав, що розгром росіян на Харківському напрямку став можливим зокрема завдяки дозволам вдарити по визначеній території Росії.

Крім цього, Зеленський наголосив, що партнерів треба дотиснути, й натякнув, що Україна самотужки може бити вглиб РФ, і незабаром – не лише дронами!

Зеленський – про Сирського

Попросили у Зеленського оцінити роботу головкома Олександра Сирського, враховуючи той самий прорив на Харківщині. Ось, що відповів президент:

Зеленський – про заяву Буданова

Зеленський прокоментував і слова очільника розвідки Кирила Буданова про наступ з півночі. Президент України зазначив, що голову ГУР неправильно зрозуміли. Наступ може бути, але найскладніша ситуація – на сході.

Мобілізація йде за планом

Крім цього, у глави держави запитали, як він оцінює хід мобілізації в Україні після двох місяців від часу набуття чинності нового мобілізаційного закону. Зеленський заявив, що мобілізаційна кампанія в Україні йде за планом, і на нових рекрутів навіть не вистачає тренувальних майданчиків.

Поляки будуть збивати російські ракети?

Цікаві запитання пролунали і про збиття ракет поляками. Утім, чи буде ухвалено таке рішення й коли, президент прогнозувати не береться. Лише зазначив, що перший крок у цьому напрямку – двосторонні гарантії безпеки, підписані з Польщею. Для деяких партнерів це були червоні лінії. Але це безпека людей у Польщі. Крім цього, у Зеленського запитали, що він думає про візити прем’єра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю.

Фінансова допомога для України

Крім цього, президент заявив, що Україна уклала договори із 23 країнами щодо допомоги на загальну суму близько 38 млрд дол. А виділення 40 млрд євро для України на 2025 рік не переглядатимуть.

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