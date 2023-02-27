"Мирний план" Китаю щодо війни: в чому тут справжня зацікавленість Пекіна — Корсунський

У ЗМІ план Китаю щодо війни в Україні охрестили "мирним", однак офіційна його назва "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Щодо внутрішньої кризи, яка вигідна якимось третім країнам, це вже не нове формулювання Пекіна. У чому справжня зацікавленість Пекіна, розповів Надзвичайний та Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський в інтерв’ю ТСН.ua.

"Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, я написав статтю, в якій зробив сміливе твердження, що геополітика померла в цей день. Тому що жоден з аналітиків, з професорів провідних американських університетів не передбачав, що Путін зробить таку дурницю і почне масштабну війну в Європі. На той момент було абсолютно незрозуміло, чим це все закінчиться. Зараз минув уже рік і геополітика повертається. Вона повертається у тому плані, що всі основні світові гравці нарешті збагнули, що це ніяка не спецоперація, це реальна подія світового масштабу, яка увійде в історію як одна з причин, яка призведе до зміни світового порядку. В цьому, звичайно, беруть участь США і Китай — ті країни, які претендують на лідерство у світі. Ми побачили надзвичайно важливу динаміку протягом року саме з боку Сполучених Штатів. Якщо ми згадаємо, як ми оцінювали ситуацію в ЄС, НАТО, взагалі на Заході, то всі казали про апатію, про те, що НАТО спить, було багато заяв навіть від провідних лідерів держав про те, що треба з ними щось робити. Сьогодні Сполученим Штатам вдалося не просто консолідувати Захід, тому що, я вважаю, формула "Рамштайн" — дуже перспективна конфігурація з точки зору майбутнього світоустрою. Вона вийшла далеко за межі "Рамштайну" і НАТО, і ЄС. Це більше 50 держав. Ця конфігурація показує, що Сполучені Штати змогли серйозно повернути собі позиції світового лідера", - каже він.

Тут, за словами посла, виникає питання — а що конкуренти? "Китай протягом року займав позицію "на паркані". Він говорив про загальні сентенції, що потрібен мир. Дякувати Богові, що він відверто не стояв на боці РФ. Хоча під час голосування на Генеральній асамблеї ООН Китай скоріше був на стороні Росії, ніж на нашій. Але це не може продовжуватися довго. Я зроблю ще одне сміливе твердження: я вважаю, що та країна, яка зможе призвести ситуацію до найскорішого миру, стане найбільшим світовим гегемоном або полюсом, навколо якого будуть концентруватися всі інші країни. Мене на це підштовхнуло голосування на Генасамблеї ООН. Рік тому на голосуванні 143 країни було за нас, цього разу — 141. Важливо те, що і тоді, і зараз ¾ країн в ООН стоять за нас, за мир. Зараз взагалі на столі є мирний план, який висунула Україна. Більше того, якщо уважно проаналізувати ті країни, які проголосували за нас, то ми бачимо, що мінімум ¾ так званого "глобального півдня", до якого апелює і Росія, і Китай, теж проголосували "за". Що б не говорили про те, що позиція Росії і Китаю сильні в Африці, в Азії, в Латинській Америці, ¾ проголосували за мир. Це означає, що світ хоче миру", - наголосив він.

Посол зазначив, що нині відбувається формування нового світового порядку і Китай мав висловитися але тепер важливі дії, а не лозунги.

"Світ втомився після двох років пандемії, скрізь економічні проблеми, інфляція. Сьогодні нарешті все це закінчилося. Але замість мирного економічного розвитку ми маємо війну, яка нічим не була спровокована і не має ніякого сенсу. Тому багато різних країн намагалися і намагаються бути посередниками. Нарешті і Китай має висловитися. Тому що він бачить, що відбувається формування нового світового порядку. Тому він висунув свою декларативну позицію. Є деякі пункти, які нас влаштовують, але в цілому це ніякий не план. Цілком зрозуміло, що важливі дії, а не лозунги", - резюмував Сергій Корсунський.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого Китай оприлюднив свій мирний план щодо закінчення війни в Україні. В суспільстві він отримав неоднозначну оцінку. Водночас президент України вважає, що те, що Китай почав говорити про нашу державу - це непогано.

Проте радник керівника ОП Михайло Подоляк каже, що пропозиції Китаю щодо війни РФ в Україні не несуть в собі ідеї "мирного плану", вони скоріше пропонують заморожування конфлікту.

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