Мирний план може підготувати підґрунтя для того, щоб Китай зробив відкриті проросійські кроки - експерт

Що означає мирний план від Китаю розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик в ефірі телемарафону.

«Це скоріше гра в миротворця. Китай навіть не намагається назвати це війною, а називає це кризою, навіть відмовляються сказати, хто на кого напав, хто є агресор, хто є жертва», - зауважив експерт.

Він додав, що Китай виступає проти односторонніх санкцій.

Проте така заява може підготовлювати підґрунтя для того, щоб Китай зробив відкриті проросійськи кроки, наприклад, надати якусь зброю.

Але водночас експерт сподівається, що Китай не перейде «червоні лінії», тим паче, що перший рік війни він цього не робив, але водночас - все можливо.

«Цей план під мирною назвою призвести до реального миру не зможе», - сказав експерт.

Серед причин, чому до річниці війни Китай оприлюднив такий мирний план - можливо те, що КНР прагне, щоб їх голос був почутий, адже інші країни висловлюють свої позиції.

Таким чином, Китай порушив гру в мовчанку і теж заявив про себе як світовий гравець.

Нагадаємо, що китайський документ складається із 12 пунктів, які спеціально підготували у Пекіні до річниці вторгнення.

Серед них такі як повага до суверенітету всіх країн, відмова від менталітету холодної війни, припинення військових дій, відновлення мирних переговорів, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення та військовополонених, забезпечення безпеки атомних електростанцій, зменшення стратегічних ризиків, сприяння експорту зерна, припинення односторонніх санкцій, підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів постачань та сприяння післявоєнній відбудові. Також у своїх пропозиціях КНР відзначає, що вони вважають неприпустимим "застосування ядерної зброї".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Китай розпочинає проросійський дипломатичний наступ, спрямований на руйнування єдності Заходу та членів НАТО.

Тим часом військовий експерт оцінив, чи вступить Китай у війну на боці РФ.

А постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перетне "червону лінію", якщо наважиться надати зброю для РФ.

Читайте також:

Також читайте Кулеба переконує, що Україна не має фактів надання летальної зброї Китаєм для Росії