"Мирний план" Трампа та унікальні спецоперації у Криму: головні заяви Зеленського із інтерв'ю Fоx News

Зеленський розповів, що під час атак по Криму вдалося знищити частину російського флоту.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю кореспонденту Fox News Бенджаміну Голл, який мало не загинув під час російського обстрілу в березні 2022 року.

ТСН.ua зібрали головні тези українського президента, які прозвучали під час інтерв'ю.

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Чи дійсно війна зайшла у "глухий кут"

Зеленський прокоментував заяву головногокомандувачі ЗСУ Валерія Залужного, що війна зайшла "у глухий кут". Він применшив це повідомлення, вказавши на поступовий прогрес у Чорному морі та успішні операції у Криму.

"Кожного дня я думаю, що ми маємо успіх. У Криму ми досягли успіху в Чорному морі. Ми справді знищили частину російського флоту… Вони не мають такого тотального впливу у Чорноморський регіону", - сказав глава держави.

Як війна в Ізраїлі впливає на війну в Україні

Зеленський визнав, що війна ХАМАСу проти Ізраїлю відвертає увагу світу від війни в Україні. За його словами, це грає на руку Кремлю та попередив, що ігнорування Росії йде на власний ризик Заходу.

"Ми дали багато меседжів Ірану не давати (Росії - ред.) безпілотники, не давати їм ліцензії на виробництво і на будівництво нового заводу з виробництва безпілотників", - сказав Зеленський.

Він додав, що зараз Україна знаходиться в "центрі глобальних ризиків" і що Росія й надалі здійснює воєнні злочини, оскільки немає значного опору з боку світової спільноти.

Кореспондент FOX News Бенджамін Голл. ФОТО: Володимир Зеленський/Telegram

"Мирний план" Дональда Трампа

Зеленський готовий зустрітися із колишнім президентом США, головним кандидатом від Республіканської партії на виборах у 2024 році Дональдом Трампом і обговорити його так званий "мирний план", якщо він у нього звичайно є. Однак він наголосив, якщо план експрезидента США включає віддати Крим та Донбас, то Україна не піде на це. Як він пояснив, це не "мирний план", а капітуляція.

"Давайте поговоримо з ним і дамо можливість показати, які кроки в його формулі світу. Я готовий з ним зустрітися. Звичайно, якщо у нього є чіткий мирний план, він може поділитися їм зі мною", - зазначив Зеленський.

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Листопад - найскладніший місяць у підтримці України США

За словами Зеленського, листопад виявився найскладнішим місяцем у підтримці України Вашингтоном.

"Я сподіваюся, що Конгрес нам допоможе, і я сподіваюся, що допомога Сполучених Штатів буде навколо українського народу. І я сподіваюся, що Сполучені Штати будуть з нами проти російського тероризму", - сказав він.

Окрім того, глава держави звернувся до американців, які вважають, що їхня країна забагато допомогає Україні. Зеленський пояснив, що значна частина грошей повертається до Америки через виробництво та робочі місця.

"Коли ви виробляєте для України і з Україною, ви виробляєте це також з американцями. Отже, великі частини будуть вироблятися у ваших штатах", - наголосив він.

Нагадаємо, у березні 2022 року на Київщині під російський обстріл потрапила знімальна група Fox News. Тодіє двоє працівників телеканалу загинуло, а Бенджамін Голл отримав осколковий перелом двох нижніх кінцівок.

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