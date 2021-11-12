"Міс Україна-2021" Олександра Яремчук може не потрапити на міжнародний конкурс

"Міс Україна-2021" Олександра Яремчук може не потрапити на міжнародний конкурс

Бути в Пуерто-Рико треба вже за тиждень.

"Міс Україна-2021" Олександра Яремчук - може не потрапити на міжнародний конкурс. Дівчині не дають американську візу. Через те, що "Міс світу" відбуватиметься в Пуерто-Рико, в'їзд туди лише за візами США.

Про це 12 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Міс Світу: Олександра Яремчук може не потрапити на міжнародний конкурс

Колись Олександрі теж відмовили. Організатори не можуть сказати, це через неї, чи через пандемію. Утім, наразі українську красуню не приймають навіть на зустріч у посольство. Дирекція "Міс України" направила лист до консула з проханням посприяти в отриманні документа. Бути в Пуерто-Рико треба вже за тиждень. Якщо візове питання переможниці не вирішиться, замість неї поїде не віце-міс, у якої також немає візи, а володарка титулу "Міс Інтернешнал", вінничанка Ольга Шамрай. У неї з документами все гаразд.

Нагадаємо:

Найкрасивіша українка Яремчук розповіла, як готується до міжнародного конкурсу в Пуерто-Рико

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