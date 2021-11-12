Бути в Пуерто-Рико треба вже за тиждень.
"Міс Україна-2021" Олександра Яремчук - може не потрапити на міжнародний конкурс. Дівчині не дають американську візу. Через те, що "Міс світу" відбуватиметься в Пуерто-Рико, в'їзд туди лише за візами США.
Про це 12 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Колись Олександрі теж відмовили. Організатори не можуть сказати, це через неї, чи через пандемію. Утім, наразі українську красуню не приймають навіть на зустріч у посольство. Дирекція "Міс України" направила лист до консула з проханням посприяти в отриманні документа. Бути в Пуерто-Рико треба вже за тиждень. Якщо візове питання переможниці не вирішиться, замість неї поїде не віце-міс, у якої також немає візи, а володарка титулу "Міс Інтернешнал", вінничанка Ольга Шамрай. У неї з документами все гаразд.
Нагадаємо:
- Найкрасивіша українка Яремчук розповіла, як готується до міжнародного конкурсу в Пуерто-Рико
Читайте також: