"Міс Україна Всесвіт": хто здобув корону та вихід на публіку Tayanna й Сергія Тігіпка з новими коханими

"Міс Україна Всесвіт": хто здобув корону та вихід на публіку Tayanna й Сергія Тігіпка з новими коханими

За корону переможниці змагалися 15 дівчат.

Та, що може стати "Міс Всесвіт". У Києві обрали кандидатку на один із найбільш знаних у світі конкурсів краси. Перед журі постали 15 претенденток.

Про це 16 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Серед учасниць - моделі, блогерки, спортсменки, менеджерки та студентки. Цьогоріч дівчат не підбирали під стандартні параметри і зріст, кажуть організатори. Не зважали навіть, натуральна в учасниці краса чи здобута за допомогою скальпеля. Запевняють, зазирали в душу. Судять їх дев'ять членів журі.

Щоб дівчата не переслідували меркантильні інтереси, грошового призу в конкурсу їм не дають. Вони змагаються за корону і поїздку до Ізраїлю на "Міс Всесвіт".

Міс Україна Всесвіт

Переможниці за контрактом іще й не можна виходити заміж та вагітніти впродовж року. Анастасія Суббота, переможниця 2019 року, виправила ситуацію, щойно закінчився контракт

"Я вагітна, мені скоро народжувати, у мене буде дівчинка", - розповіла Анастасія.

Міс Україна Всесвіт

За дійством спостерігають гості. Серед них і колишній політик, а нині банкір та бізнесмен Сергій Тігіпко з новою дружиною Аллою Зіневич. Їй 37, керує фармацевтичним бізнесом, рестораном та буйволиною фермою.

Міс Україна Всесвіт

Зі своїм хлопцем уперше на публіці з’явилась і співачка Tayanna, що роками тримала імідж матері-одиначки. Але побачивши камеру, пара розімкнула руки і хутко пішла геть.

Неочікувано для публіки пристрасний танок із Дмитром Дікусаром станцювала "Міс Україна-2007", колишня дружина політика Миколи Тищенка - Ірина Журавська.

А от колишня модель і ексдружина бізнесмена Миколи Щура Сніжана Онопко прийшла на шоу без пари.

Найкрасивішою оголошують 27-річну Анну Неплях. Дівчина народилася в Дніпрі, живе в Києві.

"Я блогер в Інстаграмі", - каже дівчина.

Змагання за корону "Міс Всесвіт" відбудуться за два місяці. За цей час Анна планує остаточно визначитися з конкурсним убранням та підтягнути англійську.

Міс Україна Всесвіт

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