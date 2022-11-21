Місцеві на Запоріжжі вже не пригадують днів тиші: цивільні гинуть у власних оселях

У Запоріжжі жодного дня не минає без ворожого артилерійського вогню, а жодна ніч - без ракетних ударів.

Тилові й прифронтові населені пункти області щоденно потерпають від російських обстрілів. У більшості тих, що розташовані ближче до фронту, немає води, тепла, величезні проблеми з електрикою, а подекуди і з продуктами. Без крайньої потреби місцеві взагалі намагаються не виходити на вулицю, але навіть товстезні бетонні стіни осель не завжди можуть гарантувати безпеку.

Як живуть прифронтові населені пункти на Запоріжжі, розповіли в ефірі ТСН.

"У свій час, з пів місяця тому, начебто тихіше стало, а від останні тиждень-два міцно довбають! Міцно", - запевняє місцевий чоловік.

Бодай однієї доби тиші місцеві навіть пригадати не можуть! Вдень, кажуть у прифронтовому Степногірську, майже щодоби чують, як російські літаки нарізають кола над передовою. Вночі ж уздовж передової, а надто на ділянці від Кам'янського до Оріхова й далі у бік Гуляйполя, щоразу посилюються артилерійські дуелі та стрілецькі бої.

Російські ракети з комплексів протиповітряної оборони С-300 інколи прилітають по одній, як це було днями у Зарічному. Та частіше росіяни випускають одразу цілу серію і так знищують цивільну інфраструктуру на Запоріжжі та руйнують житлові будинки. "Було в спецшколі, коли прилетіло дві С-300, ну, звичайно, уламки літали, мені дах поламало", - розповідають люди.

Російське смертоносне залізяччя вбиває цивільних українців просто на подвір'ях власних будинків. "Спершу ось сюди прилетіло, а він підійшов подивитися, тут його машина стоїть. Підійшов і саме сюди приліт, у груди, та все - і немає людини", - розповідає Володимир про загибель сусіда.

Напередодні і сам Володимир мало не загинув на власній кухні. Чоловік саме снідав, коли у багатоквартирний будинок на околиці Степногірська влучив російський боєприпас. "Сидів, і от дало мені трошки... Добре, що ноги під столом були. Склом мені ногу посікло і все", - розповідає чоловік.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдарили ракетою С-300 у 2-поверховий багатоквартирний будинок у селищі Шевченково Куп’янського району Харківської області, є загибла і постраждалі. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше двоє людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали.

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