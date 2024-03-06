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Місцеві не звертали уваги: військовий біля лінії фронту врятував унікальний артефакт XII століття (фото)

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Місцеві не звертали уваги: військовий біля лінії фронту врятував унікальний артефакт XII століття (фото)

Кам'яна половецька баба.

Кам'яну бабу планують реставрувати та показувати відвідувачам.

До Дніпра із Донеччини евакуювали тисячорічну кам'яну бабу. Цінний експонат біля зони бойових дій знайшов історик, який служить у ЗСУ.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної. 

Як вдалось вивести стародавній артефакт

З Донеччини до Дніпра прибула стародавня кам'яна половецька баба. Хоч історики називають знахідку бабою, насправді кам'яна фігура - чоловічого роду

"Ми бачимо половецьку статую - воїн, скоріш за все 12 століття, або вона пізня, або вона сильно пошкоджена, затерта", - каже експерт. 

Скульптура невідомо скільки років простояла під парканом в одному з сіл Донеччині. На неї жителі навіть уваги не звертали, аж доки на статую не натрапив Дмитро Романчук, співробітник Дніпровського історичного музею, а нині - військовослужбовець ЗСУ. Разом з побратимами взявся рятувати експонат.   

Дмитро Романчук / ©
Дмитро Романчук

"Дуже складно було її витягнути з ями, вона кілограмів 700-800, якщо не більше. У тих умовах, де вона знаходилася, вона була під загрозою знищення, і так уже була пошкоджена до цього часу осколком від міни", - каже Дмитро Романчук. 

Експонат був за десять кілометрів від лінії фронту. Знайти маніпулятор, що згодиться туди їхати, було нереально. Знову допомогли військові - вони вивезли скульптуру ближче до тилу. За майже тисячу років цій кам’яній скульптурі добряче дісталось. Вона втратила голову і деякі частини тіла. Під час повномасштабної війни була поранена в плече. 

Кам'яна половецька баба біля лінії фронту / ©
Кам'яна половецька баба біля лінії фронту

"Без голови вона була давно, по стану каменю в неї видно, що голову відбили 200-300 років тому, важко сказати, лише там плече видно, що сучасний скол, його трохи брудом, дощем вже замило", - зазначає Дмитро Романчук. 

Скульптура має велику цінність

Навіть понівечена скульптура має велику цінність, кажуть співробітники музею. І те, що її вдалось вивезти з лінії фронту, називають дивом. 

Кам'яна половецька баба. / ©
Кам'яна половецька баба.

"Від 12 століття, фактично 900 років проіснувала на цій території і от зараз і часи нашої сучасної війни вона банально нищиться. Але скільки таких пам'яток знищено, скільки таких пам'яток залишилось на окупованій території, зараз ми навіть не можемо підрахувати", - каже в.о директора історичного музею Олександр Старік. 

Загалом скульптур подібних до цієї половецької кам’яної баби, у світі близько двох тисяч. В історичному музеї Дніпра їх кількасот. Аби вберегти кам'яні фігури від обстрілів та падіння уламків, їх одягли у спеціальні кевларові бронежилети. Цю що привезли з Донеччини, відреставрують і невдовзі вона посяде почесне місце серед своїх кам’яних подруг. 

Кам'яна половецька баба. / ©
Кам'яна половецька баба.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 11:00 за 6 березня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, на Волині знайшли унікальний артефакт – найдавніший міський герб в Україні.

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