Місцеві не звертали уваги: військовий біля лінії фронту врятував унікальний артефакт XII століття (фото)

До Дніпра із Донеччини евакуювали тисячорічну кам'яну бабу. Цінний експонат біля зони бойових дій знайшов історик, який служить у ЗСУ.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Як вдалось вивести стародавній артефакт

З Донеччини до Дніпра прибула стародавня кам'яна половецька баба. Хоч історики називають знахідку бабою, насправді кам'яна фігура - чоловічого роду

"Ми бачимо половецьку статую - воїн, скоріш за все 12 століття, або вона пізня, або вона сильно пошкоджена, затерта", - каже експерт.

Скульптура невідомо скільки років простояла під парканом в одному з сіл Донеччині. На неї жителі навіть уваги не звертали, аж доки на статую не натрапив Дмитро Романчук, співробітник Дніпровського історичного музею, а нині - військовослужбовець ЗСУ. Разом з побратимами взявся рятувати експонат.

Дмитро Романчук

"Дуже складно було її витягнути з ями, вона кілограмів 700-800, якщо не більше. У тих умовах, де вона знаходилася, вона була під загрозою знищення, і так уже була пошкоджена до цього часу осколком від міни", - каже Дмитро Романчук.

Експонат був за десять кілометрів від лінії фронту. Знайти маніпулятор, що згодиться туди їхати, було нереально. Знову допомогли військові - вони вивезли скульптуру ближче до тилу. За майже тисячу років цій кам’яній скульптурі добряче дісталось. Вона втратила голову і деякі частини тіла. Під час повномасштабної війни була поранена в плече.

Кам'яна половецька баба біля лінії фронту

"Без голови вона була давно, по стану каменю в неї видно, що голову відбили 200-300 років тому, важко сказати, лише там плече видно, що сучасний скол, його трохи брудом, дощем вже замило", - зазначає Дмитро Романчук.

Скульптура має велику цінність

Навіть понівечена скульптура має велику цінність, кажуть співробітники музею. І те, що її вдалось вивезти з лінії фронту, називають дивом.

Кам'яна половецька баба.

"Від 12 століття, фактично 900 років проіснувала на цій території і от зараз і часи нашої сучасної війни вона банально нищиться. Але скільки таких пам'яток знищено, скільки таких пам'яток залишилось на окупованій території, зараз ми навіть не можемо підрахувати", - каже в.о директора історичного музею Олександр Старік.

Загалом скульптур подібних до цієї половецької кам’яної баби, у світі близько двох тисяч. В історичному музеї Дніпра їх кількасот. Аби вберегти кам'яні фігури від обстрілів та падіння уламків, їх одягли у спеціальні кевларові бронежилети. Цю що привезли з Донеччини, відреставрують і невдовзі вона посяде почесне місце серед своїх кам’яних подруг.

Кам'яна половецька баба.

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