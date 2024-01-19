“Місцеві себе подумки ховають”: подробиці підриву нафтобази у Брянській області

Хто бомбив Клинці? Вночі 19 січня невідомий добрий безпілотник не дав виспатись рашистам. Місцеві ЗМІ публікують кадри масштабної пожежі на нафтобазі у Брянській області. Визнав надзвичайну ситуацію і губернатор області, а от у Міноборони РФ як завжди, “все збили”. Місцеві взагалі себе уже подумки “хоронять”. І це дуже смішно.

Деталі розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

В Брянській області атакували нафтобазу

Близько 7 ранку місто Клинці Брянської області РФ потрапило під удар невідомого БПЛА. У “мінубивств” РФ одразу відзвітували, що можна не перейматися — все збили ще на підльоті. А це тоді, що таке?

"Нам піздєц, Люда!" (с)

Це у м.Клинці Брянської області рано вранці якийсь дрон підірвав нафтобазу, щоб зігріти росіянців у хрещенські морози.



І так, вам піздець, Люда. pic.twitter.com/YfldPtwq7M — Юрий Пивовар (@ZloyBanderovets) January 19, 2024

І справді, “Віка, нє валнавайся”, все буде добре. У Шойгу ж все збили. Та і ця нафтобаза була вам не потрібна. А от місцевий губернатор Олександр Богомаз видно ще не зовсім розумом “тронувся” і приліт таки визнав. За його словами, безпілотник літакового типу змогла посадити російська РЕБ.

“Мінубивств” РФ знову “чудить”

Саме російська ППО у всьому винна — навіщо ви саджаєте безпілотники з вибухівкою просто на свої же нафтобази? Це що, така нова “аналогвнєтна” тактика?

Укр дроны долетели и в Клинцы, и в Тамбов. Нефтебаза горит



БПЛА атаковали нефтебазу "Роснефти" в Брянской области и Тамбовский пороховой завод pic.twitter.com/2wcQFIXIhn — Фронт Ислама (@islfront) January 19, 2024

Але як бачите, палає нафтобаза добряче. Як пишуть місцеві Telegram-канали з посиланням на російських вогнеборців, площа пожежі на нафтобазі сягає 1 тисячі квадратних метрів. Вражає і стовп диму, який піднявся над сховищем — схоже його видно зі всіх околиць містечка.

#Клинцы после того как главарь региона Александр Богомаз отрапортовал, что БПЛА ВСУ был «успешно подавлен средствами РЭБ», неожиданно запылали резервуары с горючим.

Бывает же такое! pic.twitter.com/C3mJDL4HOz — FAKE OFF (@fakeofforg) January 19, 2024

Гасили пожежу всім селом

Для гасіння такого масштабного полум’я рашисти навіть підігнали пожежний спецпотяг. При цьому на рух інших потягів це не вплинуло, тому маємо ще десятки класних відео пожежі. Тож, дякуємо місцевим за таку гарну можливість в деталях роздивитися, як палає на Росії.

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Що прилетіло в Клинці?

Що це був за безпілотник, не відомо. Але можна з упевненістю сказати, що сезон бавовни на Росії можна вже відкривати. Близько 10 ранку за Київським часом “мінубивстр” РФ нібито збило ще два таких самих безпілотники над Брянщиною. Звісно, звинуватили там у всьому Україну. Інформації про нові пошкодження чи надзвичайні ситуації в області на момент запису немає.

Зате точно відомо, чий безпілотник 18 січня завітав у Ленінградську область і майже долетів до Санкт-Петербурга. Російські Telegram-канали одразу почали трубити на сполох — вперше за всю війну безпілотник долетів до північної столиці РФ, де мав поцілити по пітерській нафтобазі поблизу міського порту.

Нова українська розробка уже бомбить РФ!

А це на секундочку — майже 900 кілометрів до українського кордону. Нафтогазовий термінал у Пітері найбільший на Балтійському морі для РФ. Тож якщо в нього влучити, то можна неабияк похитнути увесь російський експорт нафти і газу. За даними “Української правди”, атака була спецоперацією ГУР.

Цей безпілотник-рекордсмен — українського виробництва. Про це під час відкритої панелі обговорень у швейцарському Давосі заявив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Характеристики цієї нової розробки вражають. За словами міністра, він злетів в Україні і подолав більше 1000 кілометрів. Камишін пообіцяв — на Росію цього року прилітатиме частіше.

“Ми здатні виробляти все: від маленьких FPV-дронів за 350 доларів до того, що сьогодні вночі долетіло до Санкт-Петербурга. Ця штука пролетіла 1250 км сьогодні вночі та влучила в ціль. Зараз ми можемо робити їх більше. Асиметрична війна вимагатиме безліч безпілотників. Впевнений, цьогоріч ми побачимо більше таких подій”, — зазначив він.

“Український Шахед” готовий?

Раніше Камишін запевняв, що в Україні вже з’явився свій аналог іранського “Шахеда”. Можливо це якраз один з них і прилетів на нафтобазу у Петербурзі.

Є й інша гарна новина від ГУР. У Буданова повідомили про успішну кібератаку на одну з рашистських будівельних контор. Але не просту, а державну. Підприємство виконувало підряди для відомства оленєвода Шойгу, тож у їхній електронній базі були сотні креслень і планів будівель та об’єктів мінубивств РФ. Здійснили операцію українські кібер-волонтери “Blackjack”.

Скриншот / Telegram ГУР

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “НАМ П*ЗДЕЦ, ЛЮДА!” Росіяни вже не мерзнуть! Хтось підірвав нафтобазу у Брянський області!

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