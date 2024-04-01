Місцеві вибори у Туреччині: чому провладна партія Ердогана програла опозиції та що це означає

У Туреччині відбулись місцеві вибори, на який партія президента програла.

У Туреччині провладна партія Ердогана провалилась на місцевих виборах, зокрема йдеться про важливе місто Стамбул.

Про це дізнавалась кореспондентка ТСН Яна Слєсарчук.

Чому Стамбул дуже важливе місто Туреччини

Для президента Ердогана Стамбул - це завжди було особливе місто. В Стамбулі він народився, продавав воду в дитинстві, робив перші кроки в політиці - у робітничому кварталі, потім став мером. 20 мільйонний Стамбул, найбільше місто Туреччини - в усіх сенсах дім Ердогана, політично втрачений в 2019, коли мером став опозиціонер. Для ердоганівської "Партії справедливості і розвитку" це було справжнім ляпасом.

Ердоган під час передвиборчої кампанії

"Стамбул це - призове місто, адже тут живе чверть населення Туреччини. У нього величезний бюджет. Це мегаполіс зі своїм окремим урядом, зі своїми компаніями. Ми говоримо про бюджет обсягом у 10-15 мільярдів доларів", - пояснює професор політології Емре Ердоган.

Коментар Ердогана щодо результатів місцевих виборів

Відтак цьогоріч Ердоган хотів відвоювати Стамбул. Замість цього він втратив набагато більше.

"Ми відверто аналізуватимемо результати виборів всередині партією. Вони демонструють, що ми втратили багато міських адміністрацій по країні", - сказав Реджеп Таїп Ердоган.

Як опозиціонер переміг провладного кандидата на пост мера Стамбула

Опозиційному Екрему Імамоглу провладні політики і медійні ресурси закидали наслідки торішнього землетрусу, який викрив силу-силену проблем забудови Стамбула, яка, щоправда, почалася задовго до його приходу до влади.

Однак виборці цим закидам не повірили, адже саме провладний кандидат в мери міста, технократ Мурат Курум - міністр в уряді Ердогана, що відповідає за урбанізацію. Відтак Імамоглу - не просто утримався на посаді мера. Він зацементував собі місце в наступних президентських перегонах.

"Сьогодні трохи емоційний для мене день, адже це день, коли я дістану оцінку п'ятьом рокам, які був тут мером", - сказав Екрем Імамоглу.

Чому виборці шукають альтернативу Ердогану

Основна причина, чому виборці пішли шукати альтернативу Ердогану - економічний занепад останніх років, який карколомно підняв ціни на все і змусив середній клас панікувати. Крім того, ще одна політична сила, яка ставить на консервативний, релігійний електорат - цього разу відкололася від "Партії справедливості і розвитку" та висунула власного кандидата, відтягнувши голоси. Завдяки цьому опозиційній "Народній республіканські партії" вдалося утримати і Стамбул, і політичну столицю, мером Анкари залишився Мансур Яваш, вдвічі випередивши пропрезидентського кандидата. Не віддали Ердоганівській партії і курортну Анталію та Ізмір.

Західні політики часто звинувачували президента Ердогана в авторитаризації влади і зневажанні демократичними нормами. Однак ці вибори демонструють напрочуд здорову демократію на тлі інших держав з сильним президентом, який роками концентрував владу. Ердоган обіцяє вибір народу - прийняти.

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Додамо, що раніше Ердоган заявив, що збирається йти з політики.

Нагадаємо, 8 березня президент України Володимир Зеленський відвідав Туреччину. Під час зустрічі з Реджеп Ердоган запропонував запросити Росію на мирний саміт. Втім, український лідер заявив, що не бачить причин запрошувати представників країни-агресорки.

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