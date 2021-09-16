Снаряд пролежав у землі десятки років: у поліції назвали причину смертельного вибуху на полонині в Карпатах

Снаряд пролежав у землі десятки років: у поліції назвали причину смертельного вибуху на полонині в Карпатах

Історики зазначають, що поблизу місця вибуху під час Першої та Другої світових воєн тривали запеклі бої, а тому там є багато зброї та вибухівки.

Вибух у Карпатах: дві людини загинули, чотири поранені. Туристи пізно ввечері розпалили багаття в горах, підкидали у вогонь хмиз і там щось рвонуло. За попередньою інформацією поліції, вибухнув снаряд, який пролежав у землі кілька десятиріч.

Про це 16 вересня йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Одразу чотирьох туристок нині рятують в обласній лікарні Івано-Франківська. Потерпілу, яка була у найтяжчому стані, вже прооперували, за її життя боролися одразу кілька бригад медиків. Стан ще трьох жінок, які підірвалися на горі, середньої тяжкості, втім ускладнений травматичним шоком. У жінок чисельні вибухові травми: опіки, різано-колоті рани, контузія.

"В одної пацієнтки є загроза життю. Але ми думаємо, що все буде добре. В інших загрози життю немає", - каже завідувачка відділення невідкладної допомоги обласної клінічної лікарні Іванна Васкул.

У гори туристична група з Коломийського району вирушила вранці. Усі були добре знайомі між собою: загалом 12 молодих людей, серед них іноземець та 2 маленьких дітей. На ночівлю зупинились на полонині Григорів, що на горі Кукол. Розклали намети та розпалили багаття. Згодом рятувальникам розкажуть: саме на місці, де грілась попередня група. Кілька годин спокійно грілися, підкидали дрова. І раптом - вибух. Загинули ті, хто сидів найближче до багаття - це 2 чоловіків, їм було 29 та 36 років. Спочатку в поліції розглядали кілька версій вибуху. Згодом зупинились на одній.

Новини України: у Карпатах вибухнув снаряд, що пролежав у землі кілька десятиріч

"На місці події слідчі вилучили уламки снаряду, які були вкриті корозією, і попередньо, це могли бути уламки від снаряду часів саме Першої світової війни", - каже керівниця відділу комунікації поліції Закарпаття Ганна Дан.

Хто не здивований вибухом у цій місцевості - історики. Саме у цьому місці, кажуть, колись тривали запеклі бої. Під час Першої світової - Брусилівський прорив росіян проти австро-угорських та німецьких військ. А у Другій світовій - там була оборонна лінія Арпада угорців проти Червоної Армії.

"В горах дійсно зберігається багато зброї. Ті, хто колекціонують зброю, говорять, що якість боєприпасів була досить висока. Вони там могли добре зберегтися. Так. Тим більше вони, напевно, були законсервовані у тих природніх умовах", - каже професор Національного Прикарпатського університету Сергій Адамович.

Цілу ніч потерпілих туристів доправляли до швидких. Адже до полонини, де вибухнуло, дістатися непросто. Від найближчого села Вороненка - кілометрів 10 гірським шляхом. Мешканці навколишніх сіл, коли дізналися про трагедію, діставались туди квадроциклами та всюдиходами. Саме вони доправили туристам марлю та бинти: ті себе перев'язали і таким чином попередили смертельну крововтрату.

"Перш за все треба віддати належне і подякувати тим людям, які були на місці: вони змогли чітко повідомити нашу службу, що і де сталося, точні координати. І надати першу домедичну допомогу", - каже начальник 4 спеціальної пошуково-рятувальної частини Тарас Бринда.

Ця полонина - популярний туристичний маршрут. Місцеві кажуть: відколи через коронавірус відпочивати за кордоном стало складніше, мандрівників тут побільшало у рази.

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