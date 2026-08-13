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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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196
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2 хв

Місяць закрив понад 40% Сонця: фото та відео дивовижного астрономічного явища у Львові та Ужгороді

Західна Європа побачила перше за 27 років повне сонячне затемнення, а в Україні спостерігали часткову фазу. Подробиці видовищного явища та метеорного потоку Персеїди

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Сонячне затемнення

Сонячне затемнення

Західна Європа побачила перше за 27 років повне сонячне затемнення!

Подивитися його зібралися натовпи людей — від Іспанії до Ісландії та Гренландії, де було видно, як Місяць повністю закрив Сонце. Втім, навіть часткове затемнення зібрало мільйони глядачів.

Зокрема, у Німеччині туристи підкорювали гори, щоб роздивитися рідкісне явище. В Іспанії до спостерігачів долучився гітарист гурту Queen Браян Мей, який також є астрофізиком. За підрахунками, у різних частинах Європи затемнення зібрало мільйони спостерігачів у спеціальних окулярах.

Як затемнення та метеорний потік Персеїди бачили в Україні

В Україні затемнення було видно лише частково. Наприклад, у Києві Місяць закрив тільки невелику частину сонячного диска. У західних областях України затемнення було дещо помітнішим.

Крім того, цієї ж ночі відбувся пік щорічного літнього метеорного потоку — Персеїди, простіше кажучи, масштабний зорепад.

Сонячне затемнення / © NTA

Сонячне затемнення / © NTA

Тож в Україні за сонячним затемненням найкраще було спостерігати саме на Заході:

  • Львів: люди милувалися рідкісним астрономічним явищем зі своїх домівок і дахів будинків. Дивилися на Сонце через спеціальні окуляри, адже його пряме проміння може пошкодити зір незворотно. Який саме вигляд мало Сонце — активно ділились у соцмережах. Максимальна фаза затемнення припала на майже дев’яту вечора — у Львові Місяць закрив близько 40% сонячного диска.

  • Закарпаття: один із найкращих куточків України для спостереження. Найбільшу частину Сонця Місяць закрив в Ужгороді. Максимальну фазу затемнення — приблизно 43% сонячного диска — місто побачило о 20:47. Яскраві фото і відео одразу заполонили мережу.

Коли чекати на наступне затемнення

Наступного разу сонячне затемнення Європа побачить вже через рік.

А от наступне сонячне затемнення, яке буде видовищно видно з території України, очікується 2 серпня 2027 року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Європа поринула у темряву серед дня! Перше за 27 років ВЕЛИКЕ затемнення сонця!

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