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Місяць закрив понад 40% Сонця: фото та відео дивовижного астрономічного явища у Львові та Ужгороді
Західна Європа побачила перше за 27 років повне сонячне затемнення, а в Україні спостерігали часткову фазу. Подробиці видовищного явища та метеорного потоку Персеїди
Західна Європа побачила перше за 27 років повне сонячне затемнення!
Подивитися його зібралися натовпи людей — від Іспанії до Ісландії та Гренландії, де було видно, як Місяць повністю закрив Сонце. Втім, навіть часткове затемнення зібрало мільйони глядачів.
Зокрема, у Німеччині туристи підкорювали гори, щоб роздивитися рідкісне явище. В Іспанії до спостерігачів долучився гітарист гурту Queen Браян Мей, який також є астрофізиком. За підрахунками, у різних частинах Європи затемнення зібрало мільйони спостерігачів у спеціальних окулярах.
Як затемнення та метеорний потік Персеїди бачили в Україні
В Україні затемнення було видно лише частково. Наприклад, у Києві Місяць закрив тільки невелику частину сонячного диска. У західних областях України затемнення було дещо помітнішим.
Крім того, цієї ж ночі відбувся пік щорічного літнього метеорного потоку — Персеїди, простіше кажучи, масштабний зорепад.
Тож в Україні за сонячним затемненням найкраще було спостерігати саме на Заході:
Львів: люди милувалися рідкісним астрономічним явищем зі своїх домівок і дахів будинків. Дивилися на Сонце через спеціальні окуляри, адже його пряме проміння може пошкодити зір незворотно. Який саме вигляд мало Сонце — активно ділились у соцмережах. Максимальна фаза затемнення припала на майже дев’яту вечора — у Львові Місяць закрив близько 40% сонячного диска.
Закарпаття: один із найкращих куточків України для спостереження. Найбільшу частину Сонця Місяць закрив в Ужгороді. Максимальну фазу затемнення — приблизно 43% сонячного диска — місто побачило о 20:47. Яскраві фото і відео одразу заполонили мережу.
Коли чекати на наступне затемнення
Наступного разу сонячне затемнення Європа побачить вже через рік.
А от наступне сонячне затемнення, яке буде видовищно видно з території України, очікується 2 серпня 2027 року.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Європа поринула у темряву серед дня! Перше за 27 років ВЕЛИКЕ затемнення сонця!