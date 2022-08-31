Місія МАГАТЕ на ЗАЕС та ядерний тероризм Путіна: Фейгін переконаний, що все марно

Захід не може домогтися найголовнішого – демілітаризації зони довкола ЗАЕС.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив російський опозиціонер, юрист, адвокат Марк Фейгін.

"Я взагалі не бачу від місії МАГАТЕ якогось успіху. Тому що який має бути успіх? Вони (росіяни ­– ред.) мають вийти з території станції. Логічно? Я вважаю, що цього досягнуто не буде. Тому що в цього є декілька причин. Москва хоче продовжувати шантажувати небезпекою витоку або навіть вибуху на території енергоблоків. А з іншого боку, вони ж крадуть електроенергію. Дармова енергія – вкрав і собі переправив", – пояснив опозиціонер.

Він зауважив, що корінь проблеми довкола ЗАЕС – це розпочата президентом РФ Володимиром Путіним війна, і саме це питання передусім треба вирішити.

"Захід не може домогтися того, що було б необхідно – саме цієї демілітаризації зони атомної станції. А все решта – можна довго довкола цього питання крутитися: обговорювати, комісії, засідання, якісь моніторингові групи. Це питання не вирішує. Проблема – в корені, у війні, розпочатій Путіним. Ну, ви вирішуйте питання з головним, центральним питанням, а все решта вже додасться. Звісно, зупинити війну МАГАТЕ не може, але щонайменше має йтися про демілітаризацію", – розповів Фейгін.

Він додав – "Москва ще не вичерпала ресурси шантажу, тому це продовжиться".

"Всі ці місії МАГАТЕ марні, оскільки вони вирішують наслідки, а не першопричину. Ось головний висновок. І з цього погляду, я вважаю, що на успіх сподіватися тут не доводиться", – резюмував юрист.

Нагадаємо, 31 серпня місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя, аби вирушити на АЕС до Енергодара. У місії три завдання: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

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